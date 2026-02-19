Emilse Córdoba: ‘El inversor argentino se asienta en tres pilares: economía micro, macro y gobernabilidad’

En medio de un panorama incierto, el mercado de valores argentino enfrentará la próxima semana decisiones cruciales que marcarán su rumbo en un contexto nacional e internacional complejo.

Las últimas semanas han dado lugar a una notable inestabilidad en el mercado argentino. Con la ausencia de actividad local influenciada por feriados en Estados Unidos y China, el índice líder ha mostrado síntomas de agotamiento luego de un inicio de año positivo.

Desarrollo del Merval: ¿Reacción a lo Interno o Externo?

Emilse Córdoba, analista de mercados, considera que la situación actual resulta de múltiples factores. “No se puede reducir a un solo elemento”, afirmó al referirse a la caída cercana al 13% del índice en febrero. En su opinión, tras meses de lateralización, el mercado evalúa la posibilidad de una corrección más significativa.

Perspectivas Técnicas para el Merval

Córdoba destacó que los niveles en dólares del índice son cruciales para determinar su futuro. “Si el Merval supera los 2.030 o 2.050 dólares, podríamos considerar que esta baja fue suficiente y el índice podría comenzar a recuperarse”, explicó. En caso contrario, señala la posibilidad de evaluar zonas en torno a los 1.800 dólares antes de retomar una tendencia alcista más consistente.

Influencia de Activos Globales

La evolución del Merval está alineada con otros activos globales, como Bitcoin y acciones en Estados Unidos, que también han experimentado un pausa tras crescendos. Además, el ambiente político argentino sigue influyendo en las decisiones de inversión. “El inversor se apoya en tres pilares: la economía micro, la macro y la gobernabilidad”, subrayó Córdoba, quien también advirtió que cualquier tensión institucional podría afectar gravemente las cotizaciones.

Carry Trade: Oportunidades en el Mercado Local

En este contexto, el carry trade se ha vuelto protagonista. Las tasas en pesos han aumentado gracias a la absorción monetaria del Tesoro, lo que hace que los rendimientos en moneda local sean atractivos frente a un dólar estable. “Permitir perder en dólares cuando las tasas locales son tan competitivas es un error”, enfatizó Córdoba, al señalar que la tasa de caución ya alcanza el 34-35%.

Estrategias de Inversión

La directora de Bell Investment sugirió que este es un período propicio para realizar microinversiones. En un entorno de alta volatilidad, la diversificación se vuelve fundamental. “Es clave pensar en nuestra cartera y en los plazos”, afirmó, recomendando dividir las inversiones en tres categorías: una parte conservadora de largo plazo, otra de mediano plazo, y una más ágil para aprovechar movimientos rápidos en el mercado.