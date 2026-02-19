Sin hogar, un sándwich y una trágica muerte por asfixia

Un inesperado y doloroso suceso ha conmovido a la comunidad de San Juan. Un hombre de 68 años falleció tras atragantarse con un sánguche durante una reunión familiar en Caucete.

Este lamentable incidente ocurrió en la madrugada de un martes, cuando una familia celebraba un cumpleaños en su hogar, ubicado en el barrio Justo P. Castro I, a unos 30 kilómetros de la capital provincial.

El Reconocido «Cuchumama» y su Último Momento

Ángel Antonio Moreta, conocido cariñosamente como «El Cuchumama», era un hombre en situación de calle muy querido por los vecinos de la localidad. Al pasar por la celebración, fue invitado a unirse al festejo y a compartir un sánguche de carne.

Un Momento Trágico

«Eran aproximadamente las 12.30 de la noche; decidimos ofrecerle una comida y aceptó», recordó Santiago G., uno de los presentes. Sin embargo, la alegría del encuentro pronto se tornó en un momento de angustia.

Intentos de Rescate y Llamada de Emergencia

El hombre se alejó hacia la vereda para comer su sánguche sin incomodar a los festejantes. Lamentablemente, pocos minutos después, fue evidente que se estaba ahogando. «Primero pensamos que estaba bromeando», comentó Santiago. Pero la situación pronto se volvió real. Intentaron ayudarlo mediante maniobras de auxilio, logrando que escupiera un trozo de carne, pero no fue suficiente. Desafortunadamente, Moreta perdió el conocimiento.

La Llamada al Hospital

Ante la gravedad del caso, se contactó al servicio de emergencias, pero no había ambulancias disponibles. Desesperado, Santiago ayudó a subir a Moreta a su camioneta y lo llevó al hospital César Aguilar. Allí, los médicos confirmaron que ya había fallecido.

Consternación en la Comunidad

La autopsia reveló que el hombre murió a causa de asfixia por atragantamiento. La noticia generó un aire de tristeza en Caucete, donde muchos lo recuerdan como un hombre amable y respetuoso. «Siempre lo ayudábamos con comida y ropa. Era parte de nuestra comunidad», comentó una vecina con nostalgia.

Investigación en Curso

Las autoridades de la Comisaría 9na están investigando el caso, que ha sido caratulado como «Actuaciones por ahogamiento», y ha sido entregado al UFI de Delitos Especiales.