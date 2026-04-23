Emma Díaz: Primer Debut con la Selección Argentina

Este viernes, el equipo femenino Sub ’17 de la Selección Argentina, con la comodorense Emma Díaz como parte fundamental, inicia su camino en el Torneo Sudamericano que se desarrolla en Paraguay.

La Selección Argentina Sub ’17 se enfrenta este viernes a Paraguay a las 20:00, en su debut en el Torneo Sudamericano. Este emocionante encuentro se llevará a cabo en el Estadio CARFEM, en Ypané, y marca el comienzo de una competencia que finalizará el 9 de mayo.

Emma Díaz, una Promesa del Fútbol Argentino

Emma Díaz, originaria de Comodoro Rivadavia, se ha ganado un lugar en el plantel gracias a su destacada trayectoria en la escuela de fútbol Abrazo de Gol y su actual posición en Boca Juniors. Con su talento y dedicación, la joven futbolista busca brillar en este prestigioso torneo continental.

El Camino en el Torneo Sudamericano

Argentina, además de su debut contra Paraguay, enfrentará a Colombia el domingo 26, a las 17:00, y a Bolivia el martes 28, también a las 17:00. Después de una jornada libre, completará la fase de grupos con un partido ante Chile el 3 de mayo a las 20:00.

Un Primer Paso Importante

Este torneo no solo es una plataforma para demostrar habilidades, sino también una oportunidad para que Emma solidifique su posición en la selección. Ella ya cuenta con experiencia previa, habiéndose puesto la camiseta argentina en un amistoso contra Uruguay, donde el equipo logró una victoria rotunda.

El Equipo y sus Aspiraciones

El entrenador Christian Meloni ha convocado a un talentoso grupo de 22 jugadoras, que incluye a futbolistas de diversos clubes, para cumplir el objetivo de ser protagonistas en el Sudamericano. La expectativa es alta y la ilusión se siente en cada rincón del equipo.

Emma Díaz y sus compañeras están listas para enfrentarse a los desafíos que presenta el torneo. Con la pasión y el compromiso que caracterizan al fútbol argentino, este equipo buscará dejar su huella en la competición.