Israel espera aprobación de EE. UU. para llevar a Irán a la Edad de Piedra, afirma ministro de Defensa

La situación en el Medio Oriente se intensifica, con Israel dispuesto a retomar las hostilidades contra Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que están esperando la autorización de Estados Unidos para avanzar en sus acciones.

En un comunicado difundido el jueves, Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas tanto en el ámbito defensivo como ofensivo, y han identificado los objetivos clave. “Estamos esperando la luz verde desde Estados Unidos para continuar con la eliminación del régimen de Khamenei y volver a llevar a Irán a la Edad de Piedra», agregó.

Consecuencias del Conflicto

Los enfrentamientos del 28 de febrero resultaron en la muerte del líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei. Desde entonces, su hijo ha tomado las riendas, pero no ha aparecido en público, aumentando la especulación sobre su estado de salud.

Preparativos para un Ataque Devastador

Katz prometió que el próximo ataque sería “diferente y letal”, prometiendo golpes devastadores a puntos sensibles tras los severos daños que ya ha sufrido el régimen iraní. “Este conflicto no solo ha ocasionado miles de muertes, principalmente en Irán y Líbano, sino que también ha desestabilizado la economía global”, declaró.

Diálogos en Curso entre Israel y Líbano

Paralelamente, Israel y Líbano iniciaron el jueves una segunda ronda de conversaciones en Washington para explorar la posibilidad de extender el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Esta reunión es un hito importante, siendo la segunda en tres décadas entre los diplomáticos de ambos países.

Propuestas sobre el Alto el Fuego

La embajadora libanesa en EE. UU., Nada Hamadeh Moawad, presentará una propuesta para extender el último alto el fuego de 10 días que comenzó el pasado viernes, además de solicitar el cese de las demoliciones de viviendas palestinas en territorios ocupados. El presidente libanés, Joseph Aoun, apoyó esta iniciativa, destacando la urgencia de desescalar las tensiones.

La Influencia de Hezbollah en el Conflicto

El conflicto se intensificó tras el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, cuando Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó cohetes hacia Israel en represalia por la muerte de Khamenei. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, instó a Líbano a colaborar con Israel para desarmar a este grupo militante, señalando que la principal barrera para la paz radica en Hezbollah.

“No tenemos desacuerdos serios con Líbano. Existen solo unas pocas disputas fronterizas que pueden resolverse”, concluyó Sa’ar, reafirmando el deseo de normalización entre ambos países y subrayando el papel de Hezbollah como principal obstáculo.