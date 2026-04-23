Proponen medidas más estrictas para evitar el robo de propofol en hospitales tras la muerte de un anestesista

Proponen Medidas Urgentes para Controlar el Uso del Propofol en Hospitales

La diputada Silvana Giudici ha lanzado una iniciativa crucial para regular el uso del propofol en instituciones médicas, buscando evitar tragedias y mejorar la seguridad en el ámbito hospitalario.

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Silvana Giudici, ha presentado un proyecto de ley destinado a implementar un estricto control sobre el propofol, un anestésico que ha estado asociado a trágicas muertes en la capital argentina. Esta propuesta, que obligaría a hospitales y clínicas a informar sobre cualquier faltante de este medicamento, busca mejorar la trazabilidad y el manejo interno del mismo.

Un Problema Alarmante

Las recientes muertes vinculadas al uso recreativo del propofol han generado una creciente preocupación en el sector de la salud. Giudici destacó que “el robo de anestésicos en áreas quirúrgicas revela la necesidad de establecer controles más rigurosos en clínicas y hospitales”.

Circunstancias Trágicas que Justifican la Iniciativa

La propuesta cobra especial relevancia tras la muerte de un anestesiólogo de 38 años y la de un enfermero de 33, hallado sin vida tras el consumo de propofol. Estas muertes han expuesto un patrón delictivo entre algunos profesionales de la salud que desvían este potente anestésico para su uso personal.

La Necesidad de Controlar los Stocks

Actualmente, la falta de reportes claros sobre los faltantes de propofol dificulta el control del stock disponible en los hospitales. Sin reglas unificadas para situaciones comunes como roturas de ampollas o descartes, se hace complicado detectar irregularidades y optimizar las auditorías en los establecimientos sanitarios.

Medidas Específicas del Proyecto

El proyecto incorpora el propofol a la lista oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) del ANMAT, lo que implica un seguimiento más exhaustivo para prevenir posibles abusos y errores en su uso. Además, se exige a los hospitales que informen inmediatamente a las autoridades sanitarias sobre cualquier evento adverso relacionado con este medicamento.

Un Llamado a la Acción

“Proponemos reglas claras para que cada pérdida o desviación sea reportada sin demora a las autoridades competentes”, afirmó Giudici, enfatizando la importancia de un control riguroso desde el momento en que se abre una ampolla hasta su disposición final.

Un Esfuerzo más Amplo contra las Sustancias Peligrosas

Este proyecto se suma a iniciativas previas de Giudici, como el expediente 4333-D-2025, que busca mejorar el seguimiento de opioides y anestésicos en el sistema hospitalario. Recientemente, también promovió una comisión investigadora a raíz de 114 muertes provocadas por fentanilo contaminado.

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