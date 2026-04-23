Las ventas mayoristas disminuyen nuevamente en febrero, según INDEC

Las últimas cifras del INDEC revelan una caída en las ventas mayoristas durante febrero, mientras que los supermercados experimentaron un leve incremento. Una mirada más profunda revela patrones preocupantes en el consumo.

Las ventas de mayoristas se contrajeron un 0,7% en febrero de 2026 comparado con el mes anterior, según datos del INDEC. En contraste, el sector de supermercados vio un ligero aumento del 0,3% en el mismo período.

Desempeño de los Mayoristas

El Índice de ventas totales a precios constantes para el sector mayorista reflejó una disminución del 1,2% en comparación con febrero de 2025. Sin embargo, al analizar el acumulado de enero y febrero, se observa un leve crecimiento del 0,1% respecto al mismo período del año anterior.

En términos de ventas totales a precios corrientes, los mayoristas alcanzaron un total de 329.001,8 millones de pesos en febrero de 2026, lo que representa un notable incremento del 23,6% en relación al mismo mes del año anterior.

Aumento de Precios en Artículos Clave

Entre los productos que experimentaron los mayores incrementos en sus precios, destacan “Carnes” con un 62,2%; “Almacén” con 30,2%; y “Panadería” junto a , ambos con 23,5%.

Análisis del Sector Supermercados

Por su parte, el índice correspondiente a los supermercados mostró una caída del 3,1% en ventas respecto a febrero del año pasado, con un descenso acumulado del 2,1% durante enero-febrero 2026.

Las ventas totales en precios corrientes para supermercados alcanzaron 2.214.141,6 millones de pesos en febrero, un alza del 23,5% comparado con el año anterior.

Precios en Alza en Supermercados

Los grupos de artículos con incrementos más significativos en este sector fueron: “Carnes” con 46,9%; “Verdulería y frutería” con 37,0%; y “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” con un 29,0%.

Perspectivas del Mercado

Desde el CEPEC señalan que estos datos reflejan una tendencia preocupante: «El consumo real sigue debilitado. Las caídas en las ventas interanuales tanto en supermercados como en mayoristas indican que los beneficios no están alcanzando al consumidor”.

Agregan: «Estamos viendo un cambio en el comportamiento del consumidor: aunque las ventas nominales crecen, esto es principalmente por el aumento de precios, no por mayor volumen».

Los analistas también insistieron en que sin un incremento en el ingreso real, el tan esperado repunte en el consumo aún parece distante.

Noticia en desarrollo