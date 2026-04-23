Diputada se muestra entusiasta ante posible candidatura de Macri: ‘Me gusta este Mauricio’

La diputada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, expresó su entusiasmo por una posible candidatura de Mauricio Macri a la presidencia en las elecciones de 2027. Sus declaraciones resaltan la importancia de una propuesta política con sentido republicano.

La visión de Gisela Scaglia sobre Mauricio Macri

En una reciente entrevista, Scaglia manifestó que le «encantaría» que el ex presidente Mauricio Macri se postule nuevamente. Destacó que “Mauricio tiene ganas de aportarle a la Argentina como siempre”, aunque aclaró que “nunca ha dicho que él quiere ser el candidato”.

Scaglia reveló que aprecia «este Mauricio», enfatizando la necesidad de crear una alternativa política que se base en la sensatez y la defensa de la Constitución. “Buscamos una gestión que sea republicana y que respete la propiedad privada”, afirmó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Críticas a la reforma electoral

Respecto a la reforma electoral presentada por el gobierno, la diputada consideró que tiene «temas interesantes», pero la tildó de «trampa». Scaglia cuestionó la inclusión de la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en la misma ley que propone la ficha limpia, considerándola una táctica extorsiva.

“Creo que la eliminación de las PASO no es el camino correcto. Deberían ser, a mi juicio, optativas”, propuso la legisladora por Santa Fe. Resaltó que, aunque muchos en su bloque no están de acuerdo con su postura, la eliminación de las PASO parece responder más a «una conveniencia política del gobierno que a un deseo de mejorar el sistema democrático”.

La exvicegobernadora de Santa Fe cerró su análisis afirmando que la decisión de eliminar las PASO busca favorecer a “un único candidato” que representa al actual gobierno.