Meta Recorta el 10% de su Personal Global: Zuckerberg Enfoca Recursos en IA

La gigante de las redes sociales traza un nuevo rumbo y reorganiza su plantilla en busca de mayor eficiencia, dejando a miles de empleados sin trabajo.

Meta, la influyente compañía detrás de Facebook, anunció un recorte significativo en su equipo al despedir a cerca de 8.000 empleados, lo que representa el 10% de su plantilla global. Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia para enfocar recursos en el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

Desempleo y recortes: la nueva realidad de Meta

A partir del 20 de mayo de 2026, la compañía no solo procederá con los despidos, sino que también cancelará aproximadamente 6.000 contrataciones previstas. De esta manera, el ajuste total alcanzará los 14.000 puestos de trabajo menos.

Eficiencia operativa: el objetivo de Zuckerberg

Esta dura medida tiene como objetivo optimizar la estructura operativa de Meta y contrarrestar el aumento de gastos relacionados con la infraestructura tecnológica y la contratación de expertos en IA. Mark Zuckerberg ha intensificado las inversiones en modelos avanzados de inteligencia artificial para competir en un mercado cada vez más competitivo.

Indemnizaciones y apoyo para los empleados afectados

Los empleados que pierdan sus trabajos recibirán un paquete de indemnización que incluye 16 semanas de salario más dos semanas adicionales por cada año de antigüedad. Este enfoque busca brindar cierta estabilidad a las personas afectadas en un momento difícil.

Cambios estructurales y futuras incertidumbres

Esta acción se suma a recortes de personal anteriores en divisiones como Facebook y Reality Labs, que ya habían eliminado alrededor de 1.000 puestos recientemente. A comienzos de 2026, Meta contaba con cerca de 79.000 empleados, por lo que este ajuste representa una disminución notoria en su fuerza laboral.

La industria tecnológica enfrenta desafíos similares

Además de los despidos en Meta, otras grandes empresas como Microsoft, Amazon y Oracle también han realizado recortes significativos en sus equipos, alegando que la implementación de la inteligencia artificial ha llevado a una búsqueda de mayor eficiencia operativa.

La reestructuración de Meta revela no solo su deseo de mantenerse relevante en la era digital, sino también el impacto que la transformación tecnológica tiene en el empleo en todo el sector. La evolución hacia un futuro más automatizado plantea tanto oportunidades como desafíos para el mundo laboral.