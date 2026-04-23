Bosques: Un refugio vital donde las ranas enfrentan un hongo mortal

Un reciente estudio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales revela cómo los hábitats ecológicos conectados contribuyen a la supervivencia de las ranas frente al mortal hongo quítrido.

El Poder de los Hábitats «Conectados»

Investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) han descubierto que la interconexión de los ecosistemas brinda a las ranas la capacidad de fortalecer sus defensas naturales contra el hongo quítrido, una amenaza seria para su existencia. Este hallazgo proviene de una investigación realizada en Brasil, donde se examinó la biodiversidad de los entornos forestales.

Importancia de la Conectividad en la Biodiversidad

Daniel Medina, investigador asociado del STRI, subraya la relevancia de la conectividad entre hábitats para mantener la biodiversidad. “Nuestro estudio demuestra que esta conectividad es vital para sostener diversos niveles de biodiversidad, desde las bacterias protectoras hasta las especies que las albergan”, explica Medina.

Consecuencias de la Fragmentación Ambiental

La investigación también destaca un vínculo significativo entre la alteración del entorno, las defensas microbianas y la propagación de enfermedades. Los hábitats que permanecen conectados evitan los efectos nocivos de la fragmentación debida a actividades como la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano. Esta división es considerada una de las principales causas de la disminución de la biodiversidad.

Un Llamado a la Conservación

Este estudio resalta la urgencia de conservar los hábitats naturales y mantener su integridad. La conservación de estos ecosistemas será clave para asegurar la continuidad de las especies que dependen de ellos, como las ranas, frente a las crecientes amenazas ambientales.