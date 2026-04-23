Últimas noticias de Australia: Andrew Hastie afirma que alianza con EE. UU. debilitó al país; hackers de Sri Lanka roban millones a Australia.

En un emocionante inicio de jornada, revivimos los hechos más destacados que han captado la atención en las últimas horas, desde preocupaciones sobre alianzas estratégicas hasta incidentes en campings remotos.

Australia Revisa su Relación con Estados Unidos

Andrew Hastie ha manifestado que la profunda conexión con Estados Unidos ha reducido la capacidad soberana de Australia, especialmente en su industria de defensa. En este contexto, enfatizó la necesidad de que el país aborde seriamente su seguridad nacional para lograr un equilibrio en esta alianza esencial.

Ataques de Dingo en un Camping Remoto

En un sombrío giro de los acontecimientos, al menos dos niños han requerido atención hospitalaria tras ser atacados por dingos en un camping aislado de Australia Occidental. Las autoridades están investigando la situación para prevenir futuros incidentes.

Robo Millonario en el Ministerio de Finanzas de Sri Lanka

En otro desarrollo significativo, hackers han accedido al sistema informático del Ministerio de Finanzas de Sri Lanka, llevándose consigo 2.5 millones de dólares destinados a un pago de deuda con Australia. Esta brecha de seguridad resalta la creciente amenaza cibernética a nivel global.