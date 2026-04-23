Transformación en Córdoba: de ‘naranjitas’ a aliados urbanos con la Pastoral Social

Un innovador proyecto busca reconvertir a los cuidacoches en asistentes urbanos, promoviendo inclusión social y un servicio regulado en la ciudad de Córdoba.

La Pastoral Social junto a la Vicaría de los Pobres han presentado una propuesta que promete revolucionar el sistema de cuidacoches en Córdoba. El objetivo es transformar esta actividad informal en un servicio regulado y con un enfoque social, especialmente tras la reciente aprobación de la Ley provincial 11.117, que responde a un contexto de creciente vulnerabilidad y pobreza.

Un Diagnóstico Preocupante

El proyecto nace del análisis de lo que se describe como una “cultura del descarte”, donde muchas personas quedan fuera del sistema económico. La problemática de los cuidacoches, según los impulsores de la iniciativa, debe ser abordada considerando las condiciones que generan informalidad y precariedad laboral.

Principales Ejes de la Propuesta

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la creación de un marco normativo que regule el uso del espacio público, lo que incluiría un sistema de cobro transparente, tarifas definidas por el Estado y estrategias para prevenir situaciones de violencia y extorsión asociadas a actividades informales.

Fomento de la Inclusión Social

El corazón de esta iniciativa radica en la inclusión social a través de cooperativas de trabajo. Esto permitiría a los cuidacoches acceder a seguridad social, capacitación y condiciones laborales más dignas. Además, se prevé colaborar con universidades, empresas y organizaciones sociales para facilitar la inserción laboral.

Un Nuevo Rol para los Cuidacoches

Este proyecto propone reimaginar el papel tradicional de los cuidacoches, convirtiéndolos en asistentes de proximidad urbana. Este nuevo perfil incluiría funciones como la asistencia a los vecinos, la reportación de problemas urbanos, la orientación a turistas y la intervención en situaciones de emergencia.

Capacitación y Desarrollo

El plan contempla un programa de formación obligatoria de al menos 70 horas anuales, cubriendo áreas como resolución de conflictos, primeros auxilios, habilidades laborales y alfabetización digital. También se establecerá un “puente laboral” para facilitar el ingreso a empleos formales en sectores como la construcción y servicios.

Registro y Seguimiento

La creación de un Registro Único de Cuidadores será fundamental para implementar un sistema de evaluación interdisciplinario y seguimiento individual, asegurando el acompañamiento a los nuevos asistentes urbanos. Además, se sugiere un fondo de asistencia que financie programas de capacitación e inclusión a partir de las recaudaciones del sistema.

Este ambicioso proyecto pretende convertir la lucha por la supervivencia en un servicio de valor social que fomente la dignidad laboral, la integración comunitaria y la mejora del espacio público en Córdoba.