España: Crisis Energética y Empleo Precario Amenazan con Inflación Oculta y ‘Confinamiento Energético’

La economía de España enfrenta un panorama complejo, afectado por la escasez de energía y el aumento de costos de insumos esenciales, lo que repercute en diversos sectores, especialmente el transporte aéreo.

La crisis energética que acecha a Europa ha llevado a que España evalúe medidas de emergencia para asegurar el abastecimiento. Según analistas, el camino hacia un modelo sostenible aún presenta dificultades, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas.

La Falta de Energía y sus Consecuencias

El reconocido analista Enrique Refoyo destaca que la transición energética está lejos de completarse. “La energía renovable puede ser eficaz en ciertos momentos, pero no ofrece producción constante”, señala. La carencia de almacenamiento adecuado contribuye a la crisis.

Curiosamente, España se posiciona como uno de los principales compradores de energía rusa, a pesar de las dificultades políticas. Esta contradicción se agrava por las tensiones internacionales y los conflictos, que han devastado infraestructuras energéticas en varias regiones.

Desigualdad y Políticas Ambientales

Refoyo critica la disparidad en las políticas ambientales, donde “la élite no se ve afectada, mientras que el resto de la población tiene que enfrentarse a la huella de carbono”. Esta situación refuerza una creciente desigualdad entre diferentes estratos sociales.

Inflación Encubierta y el Mercado Laboral

En el ámbito interno, Refoyo menciona prácticas que ocultan la inflación, entre ellas la “reduflación”, que implica mantener los precios mientras se disminuyen las cantidades. “Te encuentras con un producto que vale lo mismo, pero trae un 30% menos”, ejemplifica.

El mercado laboral también presenta problemas alarmantes. “Es como el Titanic acercándose a un iceberg”, advierte, aludiendo a las políticas migratorias que afectan el empleo. Se observa un crecimiento de trabajos precarios, lo que limita las oportunidades de empleo cualificado.

Finalmente, critica el sistema impositivo para trabajadores independientes, describiéndolo como “un yugo opresor” debido a la elevada carga fiscal que enfrentan, sin considerar sus ingresos.