Empleado municipal devuelve sobre con dólares perdido

Un Acto de Honor: Hombre Recupera Dólares Perdidos en Córdoba

Un sorprendente acto de honestidad en Alicia, Córdoba, ha capturado la atención de todos. Un hombre logró recuperar un valioso sobre con dólares que había perdido, gracias a la intervención de un trabajador municipal honesto.

La historia comenzó cuando un empleado municipal, mientras realizaba su trabajo de recolección de ramas, encontró un sobre que contenía una suma notable, cercana al millón de pesos en dólares estadounidenses. Sin dudarlo, decidió devolver el hallazgo a su dueño, Horacio Marshall Pérez, quien había hecho un llamado desesperado en sus redes sociales.

El Descubrimiento Inesperado

Durante su rutina diaria, el trabajador, identificado como Sergio Moreyra, se topó con el sobre y, al verificar su contenido, se percató de su importancia. Se apresuró a buscar al propietario, quien había publicado en Facebook sobre la pérdida de su dinero.

Un Llamado a la Solidaridad

“Se extravió un sobre de papel madera con dólares, se cayó en la calle y pertenece a alguien que lo necesita urgentemente. ¡Por favor, será recompensado!”, había escrito Marshall Pérez en su publicación. En una actualización, aclaró que había denunciado el robo policialmente, lo que implicaba que el dinero había perdido validez para quien lo encontró.

La Promesa de una Recompensa

Marshall hizo hincapié en que quien devolviera el sobre sería recompensado, ya que los dólares eran esenciales para el pago de una causa justa.

La Heroica Devolución

Finalmente, en un emotivo post, Marshall confirmaba que el dinero había sido devuelto por el honorable Sergio Moreyra. Agradecido, expresó: “Hay personas buenas por naturaleza, como este señor, que encontró el sobre y lo devolvió inmediatamente. ¡El mundo necesita más personas como él!”

Orgulloso de Su Padre

Nahuel, el hijo de Moreyra, compartió el orgullo que siente por la decisión de su padre de devolver el dinero. “Es un acto que refleja nuestros valores”, destacó.

Un Ejemplo de Honestidad que Inspira