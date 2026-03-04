Paula Ariet: «La macroeconomía avanza, ahora es hora de enfocarnos en la micro»

La reciente exposición del ministro de Economía sobre la posibilidad de una inflación mensual del 0% ha generado un intenso debate. La economista Paula Pia Ariet analiza las implicancias de estas declaraciones y el estado actual de la economía argentina.

En una entrevista con Canal E, Paula Pia Ariet compartió su perspectiva sobre las afirmaciones del ministro de Economía. Si bien reconoce que el proceso de desaceleración inflacionaria avanza, también advierte sobre las incertidumbres internas y externas que pueden influir en la realidad económica.

Perspectivas sobre la inflación: ¿optimismo o prudencia?

Ariet expresó sus dudas acerca de la meta de inflación propuesta: “Creo que es posible, pero no lo veo alcanzable en agosto como él lo plantea”. La economista enfatizó que crear expectativas demasiado optimistas podría ser contraproducente.

Sobre el corto plazo, anticipa una disminución respecto a enero: “Es probable que febrero se sitúe más cerca del 2,5% que del 3%”. Sin embargo, también señaló que el contexto estacional, como los meses de diciembre y marzo, podría provocar un aumento inesperado en la inflación.

Inflación y factores internacionales

Ariet destacó la influencia del escenario global en los precios internos: “Un aumento en el precio del petróleo impactará en los combustibles, lo que a su vez elevará la inflación”. Esta conexión demuestra que los factores externos son una parte esencial del análisis económico argentino.

Macro y microeconomía: la disparidad actual

La economista considera que el Gobierno ha logrado progresos en la macroeconomía, pero ahora debe traducir estos logros en beneficios para la economía real. “La macro está funcionando. El desafío es llevarlo a la vida cotidiana de los ciudadanos”, explicó Ariet, resaltando la preocupante falta de consumo como un reto significativo.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de mantener un equilibrio fiscal saludable: “No podemos gastar más de lo que recaudamos”. La búsqueda de un superávit fiscal se ha convertido en una prioridad política compartida.

Sostenibilidad del empleo: una deuda pendiente

A pesar del progreso en ciertas áreas, Ariet advirtió sobre la disminución del poder adquisitivo: “Los salarios reales están cayendo y debemos revertir esta tendencia rápidamente”. Aunque ciertos sectores como la minería y la energía pueden generar crecimiento, no son suficientes para crear un amplio número de puestos de trabajo.

Tasas de interés, crédito y su repercusión en la economía

Sobre el papel de las tasas de interés, Ariet comentó la tensión entre mantener la estabilidad del tipo de cambio y reactivar la economía: “Las tasas influyen en que la gente mantenga su dinero en inversiones o se pase al dólar”.

En este sentido, aboga por un enfoque más expansivo: “Es fundamental reducir las tasas para estimular la actividad económica. El acceso al crédito es clave para la recuperación”.

Respecto al riesgo país, actualmente en torno a 598 puntos, consideró que este nivel está más relacionado con el contexto internacional que con factores internos: “La situación global tiene un impacto directo en nuestro riesgo país, y eso es innegable”.

A pesar de los desafíos, Ariet valoró algunos logros, como la estabilización de variables económicas como el dólar y la desaceleración de la inflación. Sin embargo, enfatizó que el verdadero objetivo debe ser consolidar el empleo y la recuperación del consumo para garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo.