Respuesta a Milei, críticas a Petri y acusaciones de un intento de renuncia

Conflictos y Fricciones: La Tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel en el Congreso

La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso argentino reveló la profunda división entre Javier Milei y Victoria Villarruel, con un inicio marcado por un saludo helado y acusaciones cruzadas.

El evento se convirtió en un escenario de tensiones palpables, donde Milei, durante su discurso, vinculó a su vicepresidenta con supuestas conspiraciones desestabilizadoras. Entre miradas frías y dardos directos, ambos líderes evidenciaron una grieta que parece ampliarse.

Un Saludo Gélido y Acusaciones en el Aire

Desde el inicio de la jornada, el ambiente fue tenso. La interacción entre Milei y Villarruel fue marcada por un saludo distante, en el que el presidente, acompañado de su hermana Karina, se limitó a un gesto sin mayores palabras. Este primer momento fue un claro reflejo de la desconfianza existente.

Villarruel Responde a las Acusaciones

En la madrugada del martes, Villarruel salió a desmentir las duras críticas que llovían sobre ella desde la Casa Rosada y, a través de redes sociales, se defendió de ser tildada de «golpista». La vicepresidenta, manteniendo su postura institucional, decidió no dejar pasar los rumores que la vinculaban con problemas en la obra social de los militares, la IOSFA.

La Controversia de la IOSFA y Repercusiones Políticas

La crisis en la IOSFA, que según informes recientes acumuló un déficit alarmante de más de 160.000 millones de pesos, se convirtió en un punto de confrontación entre Villarruel y el ex ministro Luis Petri. Este último acusó a la vicepresidenta de contribuir al fracaso del gobierno actual. Villarruel, en respuesta, le recordó la situación financiera y la falta de atención que han sufrido los afiliados a la obra social mientras él estaba a cargo.

La Pelea en Redes Sociales

Las tensiones no sólo se dieron en el ámbito físico, sino que también se trasladaron a las redes sociales. Villarruel, a través de su cuenta de X, arremetió contra Petri, sugiriendo que debería enfocarse en las consecuencias de su gestión. En una respuesta contundente, comentó: «Antes de divagar, debería ver cómo afrontar el desfalco que parece haber ocurrido en la obra social».

¿Una Lucha por el Poder?

Además de los ataques por la IOSFA, Villarruel dejó entrever una crítica más amplia hacia la falta de apoyo que siente venir desde la Casa Rosada. Está claramente en desacuerdo con las acusaciones que la tachan de traidora y se defiende afirmando que no se someterá a las exigencias de los hermanos Milei, defendiendo su visión más federal y productivista.

La Resiliencia de Villarruel

Ante la presión y las críticas, Villarruel se ha mantenido firme: «No renunciaré. Hasta el 10/12/27 ocuparé mi cargo con honestidad», afirmó, abordando de manera directa el deseo de algunos de verla fuera de su puesto. Esta declaración resuena como un claro mensaje a quienes buscan erosionar su posición dentro del gobierno.

Reflexiones Finales