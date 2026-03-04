Las Razones Detrás de Esta Decisión

A partir de abril de 2026, Messenger dejará de ser una plataforma independiente, integrándose completamente a Facebook. ¿Qué impactará esto en tus conversaciones diarias?

Meta Platforms, la compañía detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que el servicio de Messenger en su versión web cerrará sus puertas en abril de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios que intenten enviar mensajes a través del navegador serán redirigidos automáticamente a la sección de mensajería integrada en Facebook.

Messenger.com, que durante años brindó acceso directo a la mensajería sin necesidad de ingresar a Facebook, ya no servirá como plataforma independiente. Este cambio se enmarca en la estrategia de unificación de Meta, que busca simplificar la experiencia del usuario en sus diversas aplicaciones.

Cambios Clave a Partir de Abril de 2026

Con el cierre de Messenger.com se producirá una serie de modificaciones importantes:

Ya no se permitirán enviar ni recibir mensajes en un navegador web independiente.

Los usuarios serán redirigidos a facebook.com/messages para continuar sus conversaciones.

para continuar sus conversaciones. Pueden seguir chateando desde la app móvil de Messenger en iOS y Android.

El historial de mensajes se mantendrá accesible en Facebook y en la aplicación móvil.

Impacto en Usuarios Sin Cuenta de Facebook

La versión web del servicio permitía a los usuarios iniciar sesión sin tener cuenta en Facebook. Con la desaparición de Messenger.com, quienes no cuenten con un perfil deberán utilizar la aplicación móvil para seguir conversando; de lo contrario, solo podrán acceder a la mensajería a través de Facebook.

Este cambio es parte de un movimiento más amplio de Meta, que ha estado trabajando en unificar sus aplicaciones de mensajería. La integración de funciones de Messenger dentro de Facebook es un claro indicativo de este nuevo enfoque, que apunta a reducir la complejidad de gestionar múltiples plataformas.