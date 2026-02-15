Empleados respaldan la reforma

La reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado marca un giro crucial en las relaciones laborales en Argentina. Este avance, que ha generado tanto expectativas como controversias, se presenta como una victoria significativa para el gobierno de Javier Milei.

La reforma, que busca actualizar un sistema poco flexible y que lleva décadas sin cambios, ha dividido opiniones. A pesar del escepticismo entre algunos sectores, el oficialismo ha logrado captar el apoyo de un segmento importante de la clase trabajadora, que ve en estas modificaciones una oportunidad de mejorar su situación laboral.

Apoyo Sorpresivo entre Trabajadores

En un contexto marcado por la pérdida de 300 mil puestos de trabajo desde la asunción de Milei, resulta sorprendente que un 46% de los trabajadores respalden la reforma, según la consultora Casa Tres. Este respaldo plantea un interrogante: ¿por qué la clase trabajadora apoya un cambio que, a primera vista, podría perjudicarla?

Un Nuevo Paradigma: El Precariado

Una posible explicación radica en la emergente figura del «precariado», como lo define el economista británico Guy Standing. Este término describe a aquellos que laboran en condiciones inestables y sin protección social. Los trabajadores informales y desempleados parecen estar dispuestos a apoyar la reforma con la esperanza de que generará más oportunidades de empleo.

Resentimiento hacia las Élites

El fenómeno del apoyo a la reforma también puede entenderse a través del concepto de «resentimiento», desarrollado por el autor estadounidense Thomas Frank. Muchos perciben a las élites políticas y los sindicatos tradicionales como partícipes de un sistema corrupto que no responde a las necesidades del trabajador común. Este descontento ha llevado a una creciente insatisfacción frente a las estructuras laborales existentes.

Caminos Disruptivos hacia el Futuro

Por último, las teorías de Albert Hirschman sobre “salidas” en contextos de crisis pueden arrojar luz sobre la decisión de algunos trabajadores de apoyar a Milei. Ante la decepción con las opciones políticas tradicionales, un cambio radical puede parecer la única salida viable.

La combinación de precariedad laboral, descontento con el statu quo y la búsqueda de nuevas oportunidades crea un clima propicio para el respaldo a una reforma que promete. Aunque muchos críticos alertan sobre los riesgos, el oficialismo ha sabido capitalizar una narrativa de esperanza que conecta con las expectativas de quienes sienten que han sido desatendidos por el sistema.