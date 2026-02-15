¡No te lo pierdas! Estreno del capítulo 5 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en HBO Max: horarios para cada país este 15 de febrero

Este domingo 15 de febrero, los fanáticos de "Game of Thrones" se preparan para un nuevo capítulo lleno de emoción y medievalismo. El quinto episodio de "El Caballero de los Siete Reinos" promete intensas aventuras en Poniente.

Las historias en Westeros continúan desarrollándose con la llegada del quinto episodio de «El Caballero de los Siete Reinos» en HBO Max. Con un enfoque en la vida del caballero errante Dunk y su escudero Egg, este episodio busca reconectar a los aficionados con la esencia del honor y la aventura.

Horarios de Estreno para el Capítulo 5 en HBO Max

HBO Max ha dispuesto que el quinto episodio se transmitirá simultáneamente en todo el mundo a partir de las 10:00 p.m. (ET). Sin embargo, en América Latina los seguidores podrán disfrutarlo a la madrugada del lunes, mientras que en Europa será aún más temprano.

De qué Trata el Capítulo «In the Name of the Mother»

Este episodio, titulado «In the Name of the Mother», se centra en el Juicio de Siete en Ashford Meadow. Dunk debe liderar un equipo que incluye al inesperado aliado, el Príncipe Baelor Targaryen, y a Ser Raymun Fossoway, para demostrar su inocencia ante los campeones de la corona.

Tensión y Retos en el Juicio

Durante el juicio, la tensión se intensifica con las plegarias a los Siete y las advertencias sobre la naturaleza violenta de esta «ofrenda». A la vez, el episodio entrelaza flashbacks de Dunk, que detallan su vida como huérfano y su amistad con Rafe, lo que enriquece su historia personal.

Un Episodio Intenso y Emocionante

Con una duración de aproximadamente 30 minutos, este capítulo promete emocionantes pruebas tanto físicas como morales para Dunk, mientras se enfrenta a oponentes temibles. La dinámica entre su pasado en las calles y el código de caballería ofrece un enfoque interesante sobre el verdadero carácter de un héroe.

Calendario de Episodios de «El Caballero de los Siete Reinos»

La primera temporada se compone de seis episodios, con lanzamientos semanales cada domingo o madrugada del lunes, dependiendo de la región. Esto asegura que los espectadores puedan seguir de cerca las aventuras de Dunk y Egg.

La expectativa sigue creciendo, y ya se ha confirmado una segunda temporada, lo que garantiza más historias de estos queridos personajes.