Empleos que ofrecen hasta $4,6 millones

Un reciente informe de Bumeran revela los roles que están viendo un aumento significativo en sus pretensiones salariales. Descubre qué sectores están liderando las expectativas de ingresos en noviembre.

El mercado laboral argentino continúa adaptándose a las fluctuaciones económicas, donde ciertas áreas se destacan por ofrecer salarios superiores a la media nacional. Según el último índice de Bumeran, el salario promedio pretendido en noviembre alcanzó los $1.798.322, pero al centrar la atención en las posiciones más altas, los números sorprenden.

Los Sectores con Salarios Más Altos

En el ámbito de Impuestos, la demanda salarial para los roles de jefe o supervisor se ubica en un impresionante $4.600.000 mensuales. Esta cifra refleja la creciente importancia de la gestión fiscal en un entorno económico desafiante.

Asimismo, los profesionales en Minería, Petróleo y Gas que ocupan posiciones de Senior o Semi-Senior están solicitando un salario medio de $3.300.000, destacándose como uno de los sectores más robustos de la economía.

Salarios por Jerarquía en Noviembre 2025

A continuación, se presentan los salarios más altos según el nivel de jerarquía:

Jefe / Supervisor: Impuestos – $4.600.000

Senior / Semi-Senior: Minería, Petróleo y Gas – $3.300.000

Junior: Planeamiento Económico Financiero – $2.012.500

Las Posiciones con Menores Expectativas Salariales

En el extremo opuesto, las áreas con las expectativas más bajas incluyen Mantenimiento y Limpieza, donde los niveles junior aspiran a $825.000, y Telemarketing, que para roles de jefatura solicitan $975.000.

Este panorama resalta las dinámicas del mercado laboral, donde la especialización y la experiencia marcan claramente la diferencia en las pretensiones salariales. La evolución constante de las demandas del mercado es un indicador clave de los cambios en el escenario económico argentino.