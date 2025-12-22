Un reciente hallazgo periodístico ha destapado el uso irregular de un helicóptero vinculado a la mansión de la firma Real Central SRL, en Villa Rosa, Pilar. Con la realización de 42 vuelos entre mayo y noviembre de este año, la situación se vuelve cada vez más compleja.

El 21 de noviembre, un helicóptero aterrizó en un helipuerto de la propiedad en cuestión, y la grabación del momento fue viralizada por un vecino, lo que llevó a investigar quiénes eran los ocupantes y de quién era la aeronave.

Identificación del Helicóptero y su Trayectoria

Mediante herramientas de investigación digital, se logró rastrear el vuelo de la aeronave, un Bell 429 GlobalRanger, matrícula LV-FKY, que opera la empresa Flyzar, propiedad de Gustavo Carmona. Esta misma empresa transportó a la selección argentina al Mundial en Rusia en 2018.

Más Datos y Registros Importantes

El video del aterrizaje fue filmado a las 11:50 hora local, coincidiendo con el registro del vuelo a las 14:50 UTC. Utilizando técnicas de superposición de imágenes, se confirmó que el helicóptero en cuestión coincide en color, tamaño y patrón con el registrado en el video.

Vuelos Anteriores y Actividades Sospechosas

La investigación reveló que la aeronave realizó 42 vuelos entre el 14 de mayo y el 21 de noviembre de 2025, con patrones que sugerían una conexión con la mansión de Toviggino, actual tesorero de la AFA. A pesar de que el servicio no contaba con licencia de vuelo en varios casos, se detectaron salidas y llegadas continuas sin registro claro en las aplicaciones de rastreo.

Condiciones del Helipuerto y Operación Ilegal

El helipuerto, llamado Neurus, actualmente cuenta con un permiso provisorio de operación, lo que significa que aún no cumple con todos los requisitos de la ANAC. La existencia de este helipuerto ha suscitado críticas, sobre todo tratándose de una construcción reciente, construída entre abril y mayo de este año.

Implicaciones y Conexiones Inquietantes

Fuentes del sector aéreo han manifestado que la falta de claridad sobre los pasajeros de la aeronave se presta a especulaciones sobre la implicación de figuras políticas y deportivas. «Aquí todos saben que viaja Tapia”, aseguró un contacto en la industria de vuelos ejecutivos.

La Papelera de la Justicia y la Falta de Transparencia

Intentos de obtener documentación sobre pasajeros y vuelos han sido obstaculizados por un ambiente de tensión en torno a la AFA y sus miembros. Las autoridades no han sido claras respecto a la legalidad de estas operaciones ni a la situación del helipuerto.

Una Historia en Desarrollo

Con el helipuerto bajo investigación y la sombra de irregularidades, el silencio parece ser la norma entre aquellos con información. Este caso tiene un impacto significativo en la relación entre política y deporte en Argentina, y las implicaciones podrían ser más profundas de lo que inicialmente se pensaba.