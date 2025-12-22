Recordando ‘A Todo Culorr’: La locura de Alfredo Casero hace 20 años

En un rincón peculiar de la historia televisiva argentina, se encuentra “A Todo Culorr”, un programa que, a pesar de su efímera existencia, dejó una huella imborrable en la mente de aquellos que lo presenciaron.

Un Fenómeno de Corto Alcance

El 6 de enero de 2006, la audacia de Alfredo Casero y Leticia Brédice se presentó en la pantalla con “A Todo Culorr”. Aunque su duración fue breve, su impacto fue sorprendente, convirtiéndose en un caso excepcional en la televisión local debido a su singular estilo y humor surrealista.

Una Estructura Única

Visto con la perspectiva del tiempo, el programa parecía operar en su propio universo, totalmente desconectado del mainstream. La amalgama de absurdidad que Casero ofrecía, aunque complicado de entender para el público general, se volvió icónica y ahora es recordada como un verdadero arte del humor.

Memorias del Pasado

En un reciente show en el Movistar Arena, Casero reflexionó sobre su trayectoria y la actitud de la televisión hacia su innovador enfoque, reconociendo con nostalgia que había quedado fuera del radar de los canales. “Me esforcé por introducir un humor que, al final, pasó desapercibido”, confesó en su emotivo discurso.

El Estilo de Casero

La esencia del espectáculo surgió del descontrol creativo de Casero. Con un talento natural que desafiaba las normas, hizo del absurdo su mejor aliado, mientras que Brédice actuaba como el soporte que mantenía el caos en algún tipo de orden. Cada aparición de Casero era una exploración improvisada del humor, donde los guiones eran más sugerencias que reglas.

El Contexto de Su Emisión

Aquel año, la televisión era un campo dominado por formatos más convencionales. “A Todo Culorr”, a pesar de aspirar a la creatividad desenfrenada, se enfrentó a un rating de solo 6,6 puntos, lo que llevó a su abrupta cancelación. En comparación, programas competidores alcanzaban más de 30 puntos, destacando la complejidad del equilibrio entre humor y audiencia.

Estilo y Libertad Creativa

Casero no pensaba en términos de política o ajustes comerciales; su objetivo era explorar la libertad creativa. “Quería hacer algo distinto, y sabía que no funcionaría”, reflexionó sobre la experiencia. Aunque el programa terminó siendo una “especial” de una única emisión, quedó grabado en la historia cultural del país.

Un Legado Duradero

A través de plataformas digitales, “A Todo Culorr” logró una nueva vida, convirtiéndose en una reliquia que resuena con los nostálgicos del humor innovador de la televisión. La peculiaridad de su contenido ha encontrado un lugar en los corazones de una nueva generación, posicionando a Alfredo Casero como un cultivador del absurdo que continúa influyendo en el panorama humorístico argentino.

La Colaboración memorables

Brédice, en sus mejores años, aportó un encanto especial al programa, combinando su singularidad con el desvarío que Casero ofrecía. Juntos, crearon momentos memorables que, a pesar de la crítica, llenaron de risas a su pequeña audiencia en el momento de su emisión.

Legado en la Memoria

Hoy, “A Todo Culorr” no solo es recordado como un intento fallido, sino como un testimonio de la libertad creativa y la experimentación en la televisión. Un programa que, aunque breve, se convirtió en una pieza de culto, apreciada por su audacia y propuesta fascinante.