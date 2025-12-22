Dólar en Córdoba: Cotización del 22 de diciembre

El valor del dólar oficial en Argentina muestra un nuevo desarrollo, con cifras que impactan en el mercado. Descubre aquí todos los detalles sobre las diferentes cotizaciones.

Este lunes 22 de diciembre, el dólar oficial en el Banco Nación se establece en 1.475 pesos para la venta y 1.425 pesos para la compra, en un marco de regulación por parte del Gobierno.

La administración nacional ha fijado bandas que oscilan entre $1.000 y $1.500 pesos, permitiendo así que la divisa estadounidense tenga un margen de fluctuación.

Cotización del Dólar Banco Nación

El precio del dólar oficial se mantiene bajo un control rígido, influyendo en todas las transacciones económicas del país.

¿Qué pasa con el Dólar Blue?

El dólar blue, que representa el paralelo en el mercado negro, también se convierte en un indicador clave para entender la economía argentina. Sin embargo, su cotización no se aborda en esta ocasión.

Dólar MEP: Datos Clave

La cotización del dólar MEP es de 1.495,36 pesos para la compra y 1.497,15 pesos para la venta, variando día a día según la demanda en el mercado.

Variaciones Según Entidades Financieras

Las cifras del dólar oficial cambian dependiendo de la entidad bancaria. Aquí te compartimos los valores aproximados según varias instituciones:

Bancor

– Compra: $1.425

– Venta: $1.485

BBVA

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

ICBC

– Compra: $1.415

– Venta: $1.475

Banco Galicia

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

Banco Santander

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

Banco Credicoop

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

Banco Macro

– Compra: $1.415

– Venta: $1.485

Banco Supervielle

– Compra: $1.434

– Venta: $1.474