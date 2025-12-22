Tras la trágica muerte de su padre, pide la devolución de su anillo robado para honrar su legado

Tragedia en el campo: la conmovedora historia de Rubén Ruatta y el misterio de su alianza

El luto se siente en La Tordilla tras la inesperada partida de Rubén Ruatta, un querido productor agropecuario, quien dejó un vacío inmenso en su familia y su comunidad. La historia de este hombre ejemplar y el robo de su alianza han conmocionado a todos.

Un amor que perdura Rubén Ruatta y Rosana Contigiani compartieron casi tres décadas de amor verdadero. Casados desde abril y padres de dos hijos, este matrimonio vivió su pasión por el campo y la familia juntos, simbolizando un vínculo inquebrantable.

Un aniversario especial Con el paso del tiempo, sus alianzas se desgastaron. Para celebrar su 29º aniversario de casados, decidieron fundirlas y renovarlas. El 18 de abril, mientras disfrutaban de una cena con el sacerdote del pueblo, Rubén decidió llevar la nueva alianza en su dedo anular derecho, convencido por su hija.

Una despedida inesperada El martes pasado, Rubén se dirigía a entregar cajas navideñas a sus empleados en Santiago del Estero cuando sufrió una descompensación al volante de su Toyota Hilux. El vehículo impactó contra un quebracho, y se teme que haya sufrido un infarto antes del choque.

El robo que hirió al corazón La tragedia se agudizó cuando se supo que, tras el accidente, le robaron la alianza a Rubén. Su hija Natalí, entre lágrimas, lanzó un llamado a la comunidad en redes sociales para recuperar el objeto que simbolizaba el amor que unía a sus padres.

Una llamada al corazón solidario “Le robaron la alianza a mi papá cuando ya estaba muerto. Hago este video para pedir que me ayuden a encontrarla”, dijo Natalí, implorando por la valentía de quienes pudieran tener información sobre la joya perdida. La familia no busca una recompensa económica, sino el regreso de un símbolo lleno de significado.

Recordando a Rubén Rubén era un hombre de trabajo y un compañero leal. Su familia lo recuerda como alguien que demostraba su amor a través de gestos cotidianos y labores en el campo. La pérdida ha dejado una herida abierta en su hogar, donde cada recuerdo lo mantiene vivo.