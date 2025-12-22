Multitudinarias protestas en Sídney contra cambios en las leyes de manifestación tras ataque en Bondi Beach

Este lunes, cientos de personas se congregaron en Sídney para mostrar su solidaridad con Palestina, desafiando las advertencias del gobierno estatal que prevén limitar las manifestaciones en el contexto de recientes ataques terroristas.

Protesta Internacional y Recuerdos de los Caídos

Cerca de 300 personas se reunieron en el Ayuntamiento de Sídney para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo en Bondi, observando un minuto de silencio antes de corear la frase «globalizar la intifada». Muchos temen que esta sea una de las últimas crecientes convocatorias antes de que se implementen nuevas restricciones.

Voces que Claman por Justicia

La abogada de derechos humanos, Sara Saleh, de ascendencia palestina, tomó la palabra y condenó el ataque en Bondi. Sin embargo, subrayó su deseo de que ninguna vida, especialmente de un niño como la más joven víctima, Matilda, se pierda en la violencia. “Por eso seguiré diciendo, ‘Globalizar la intifada, liberar Palestina'», enfatizó Saleh.

El Significado de la «Intifada»

Adam Adelour, uno de los organizadores del evento, explicó que «intifada» significa levantamiento o revolución. «Si hay más intifada contra el genocidio, habrá menos genocidio», afirmó, refiriéndose a las históricas insurrecciones palestinas que desafiaron al ocupante israelí.

Controversias y Advertencias Gubernamentales

El Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha adelantado que el eslogan «globalizar la intifada» podría considerarse una violación a la ley estatal, alegando que incita al odio y a actos violentos. «Debemos hacer todo lo posible para evitar que las palabras dichas en una protesta sean utilizadas posteriormente como justificación para la violencia», expresó.

Reacciones en la Calle

Los asistentes llevaban pancartas que ilustraban el significado de la palabra «intifada», desafiando las afirmaciones del premier. Entre gritos de «globalizar la intifada, ¡árrestame!», la atmósfera se tornó desafiante.

Un Espacio para Todas las Voces

Allon Uhlmann, miembro del grupo judío ‘Jews Against the Occupation’, expresó que las declaraciones de Minns denigraban a aquellos judíos australianos que también han marchado en apoyo a la causa palestina. La coordinadora del evento, Michelle Berkon, compartió su experiencia de ser retirada de una vigilia por el luto de matilda debido a los símbolos israelíes presentes.

Impacto de las Nuevas Normativas

La reunión se llevó a cabo en un clima de incertidumbre, ya que los asistentes expresaron su preocupación sobre cómo las nuevas leyes limitarían su capacidad de reunirse en el futuro. “Hay un gran temor sobre lo que vendrá. No sabemos cuándo podremos volver a reunirnos”, comentó Koki, participante del evento.