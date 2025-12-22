Quintos Premios de la Lotería de Navidad: Conoce los Dos Primeros Resultados

¡La Lotería de Navidad 2025 ya está aquí! Descubre los detalles del emocionante quinto premio

Un año más, la Lotería de Navidad despierta ilusiones en millones de españoles. En esta ocasión, exploramos el atractivo del quinto premio y la oportunidad que brinda a numerosos ganadores.

¿Qué es el quinto premio de la Lotería de Navidad?

A diferencia de los premios más grandes, el quinto premio se caracteriza por ofrecer ocho números ganadores, lo que aumenta las posibilidades de que más personas se beneficien. Hasta ahora, ya se han sorteado dos números afortunados, beneficiando a múltiples localidades.

Los primeros números premiados

Los afortunados números ganadores hasta el momento son:

23112 – Sorteado a las 10:34

– Sorteado a las 60649 – Sorteado a las 10:40

– Sorteado a las 77715 – Sorteado a las 11:06

(La lista de ganadores continuará actualizándose a medida que se realicen más sorteos).

¿Cuánto se puede ganar con el quinto premio?

El atractivo del quinto premio radica en que cada número premiado se recompensa con 6.000 euros por boleto. Con una serie que totaliza 60.000 euros, se convierte en una opción muy tentadora para los jugadores.

Aspectos fiscales y cobro de premios

Un beneficio adicional es que la retención fiscal solo se aplica sobre los premios que superan los 40.000 euros, lo que significa que el quinto premio se puede cobrar íntegro. Los ganadores podrán acceder a su dinero a partir de las 18:00 horas del mismo día.

Para premios superiores a 3.000 euros, se recomienda acudir a las oficinas de entidades financieras como Caixabank, Santander, y BBVA, entre otras. Si se adquirió el boleto en línea, el monto correspondiente se transferirá directamente a la cuenta asociada.

Cómo comprobar si tu número ha sido premiado

Puedes verificar si tu décimo tiene premio utilizando el comprobador de Infobae. Además de los cinco espacios principales, también se contemplan otras categorías como las terminaciones y aproximaciones, que ofrecen beneficios económicos.