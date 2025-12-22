Fidelity: ¿El ciclo histórico de Bitcoin se aproxima a su fin?

Bitcoin Alcanza un Hito y Entra en un Nuevo Ciclo de Corrección, Asegura Fidelity

El precio de Bitcoin ha llegado a un punto crítico, y Fidelity advierte sobre una posible prolongación de su corrección tras alcanzar los u$s126.000. ¿Qué depara el futuro para esta criptomoneda?

Un Máximo Histórico y sus Implicaciones

Bitcoin (BTC) ha marcado un nuevo récord histórico al superar los u$s126.000 el 6 de octubre, lo que, según el director de investigación de Fidelity, Jurrien Timmer, podría ser el pico de su actual ciclo de halving. A partir de ahora, el activo podría enfrentar una etapa prolongada de caídas en su valor.

Las Reflexiones de un Experto

Timmer publicó en la red social X su opinión sobre el futuro de Bitcoin, mostrando una mezcla de cautela y optimismo. “A pesar de mi perspectiva positiva a largo plazo, temo que Bitcoin haya cerrado un capítulo en su ciclo de halving de cuatro años”, señaló el experto. Además, recordó que los llamados «criptoinviernos», periodos de descenso en el mercado, suelen durar cerca de un año.

2026: Un Año de Transición para Bitcoin

Con una mirada hacia adelante, Timmer sugirió que 2026 podría ser un «año sabático» para la criptomoneda, un período donde el mercado podría estabilizarse tras un intenso rally.

Soportes Clave en el Horizonte

Según su análisis, los niveles de soporte crítico para Bitcoin se establecen entre u$s65.000 y u$s75.000, un ajuste significativo desde los recientes máximos. Esta evaluación contrasta con otros expertos que creen en un ciclo prolongado, impulsado por avances regulatorios y una creciente aceptación institucional.

Sin embargo, la perspectiva de Fidelity resalta la posibilidad de que Bitcoin esté comenzando una nueva fase correctiva, lo que podría asentar un periodo desafiante para los inversores. Las expectativas futuras del mercado de criptomonedas están más inciertas que nunca, y la atención se centra en cómo responderá Bitcoin a este contexto cambiante.