Menú Semanal: Recetas Deliciosas del 22 al 28 de Diciembre

La Navidad se aproxima y con ella la tradición de reunirnos en torno a una mesa llena de sabores. Prepárate para deslumbrar a tus seres queridos con platos caseros, económicos y llenos de frescura. ¡Aquí van algunas propuestas que no te puedes perder!

Entradas Frescas y Coloridas

Ensalada de Duraznos, Rúcula y Queso Feta

Disfruta de una ensalada vibrante que combina duraznos grillados, rúcula picante y trozos de queso feta. Su equilibrio agridulce la convierte en un acompañamiento perfecto para tus platos principales. Pregunta en tu verdulería por rúcula salvaje para un extra de sabor.

Pionono Salado

Este clásico navideño es fácil de preparar en casa. Rellénalo con atún, jamón y queso o con tus ingredientes favoritos. Apuesta por un pionono hecho por ti, ¡te sorprenderá lo sencillo que resulta!

Sándwich de Vitel Toné

Transforma un clásico de la cena en una versión práctica. Este delicioso sándwich no solo es nutritivo, sino que también hace que la limpieza después de la fiesta sea mucho más fácil. Acompáñalo con un buen pan de focaccia y disfruta.

Lengua a la Vinagreta

Un plato que se puede preparar con anticipación, perfecto para aquellas noches festivas. Su frescura lo hace ideal para los días calurosos de diciembre, y es una opción nutritiva que no requiere cocinar en el momento.

Ensalada de Pasta Caprese

Combina la suavidad de la pasta corta con la frescura de los tomates cherry y la cremosidad de la mozzarella. Esta ensalada es un deleite para el paladar y se sirve excelente en cualquier mesa navideña.

Tomates Rellenos Sin Atún

Perfectos para el verano, estos tomates frescos combinan texturas y sabores sin necesidad de carne. Personaliza la receta agregando pollo o atún si lo prefieres, ¡tú decides!

Terrina de Pollo y Vegetales

Ideal para servir fría, esta terrina es una opción elegante y nutritiva para tus celebraciones. Prepara con antelación y corta en porciones que impresionarán a tus invitados.

Dulces Tradicionales de la Festividad

Pan Dulce Casero, Fácil y Económico

¿Por qué gastar más en panaderías? Prepáralo tú mismo en casa utilizando chips de chocolate en lugar de frutos secos. El proceso de levado puede llevar tiempo, pero la satisfacción de disfrutarlo recién hecho lo compensa.