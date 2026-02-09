Empresa Experimente Un Aumento del 20%

El mercado financiero argentino experimentó un repunte significativo, impulsado por el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Esta jornada marcó un optimismo renovado en los bonos soberanos y acciones líderes del país.

Los bonos soberanos argentinos comenzaron este viernes con un tono optimista, reflejando variaciones positivas registradas en Wall Street. El índice Merval también mostró un rebote, al igual que los ADR (certificados de depósito de acciones) en Nueva York.

Bonos Soberanos: Aumentos entre Bonares y Globales

En el ámbito de la renta fija, los Bonares se destacaron por sus incrementos, con el Bonar 2030 y 2038 liderando la alza con un 0,8%. Por su parte, la mayoría de los Globales también mostraron un avance, encabezado por el Global 2030 con un 0,9%, aunque el Global 2041 vio una caída del 1%.

A pesar de estos movimientos, el riesgo país continúa fluctuando por encima de los 500 puntos básicos, lo que se convierte en un factor crucial para el costo de financiamiento externo del Estado argentino y la evolución de los precios de la deuda soberana en mercados internacionales.

Merval y Acciones: Impulso de Hasta el 20%

En el mercado local, el índice S&P Merval repuntó un 1,5%, acompañado de un aumento del 1,8% en el panel medido en dólares, influenciado por la caída en los precios de los dólares financieros. Las acciones líderes cerraron predominantemente en alza, destacándose Transportadora de Gas del Norte con un aumento del 4,3% y Metrogas un 3,7% tras el anuncio de venta por parte de YPF.

Particularmente, San Miguel, la productora frutal de Tucumán, experimentó un aumento vertiginoso del 20,4%, en línea con el nuevo acuerdo comercial. En el rubro agrícola-ganadero, Inversora Juramento también se benefició con un incremento del 18,4%.

ADRs Argentinos se Benefician en Nueva York

En el ámbito internacional, los ADRs de empresas argentinas tuvieron un desempeño positivo, con aumentos que alcanzaron hasta el 4,6%. Grupo Supervielle lideró estos avances, seguido por BBVA Argentina y Banco Macro, evidenciando el interés renovado por los activos argentinos en el extranjero.

El Acuerdo Comercial con Estados Unidos: Implicaciones y Beneficios

La mejora en el mercado está relacionada con el anuncio del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, dado a conocer por el canciller Pablo Quirno. Este convenio propone una apertura bilateral de mercados y reformas en aranceles para diversos productos.

Las propuestas incluyen la eliminación de aranceles a productos no producidos localmente en Estados Unidos y un acceso preferencial para productos argentinos como farmacéuticos, químicos y productos agropecuarios.

Acciones con Revalorizaciones Notables

Dentro del panel general de la Bolsa local, muchas acciones, sobre todo de sectores exportadores y agroindustriales, registraron incrementos de dos dígitos. Inversora Juramento y San Miguel continúan mostrando subas destacadas, gracias al impulso del nuevo acuerdo comercial.

Seguimiento del Riesgo País y su Impacto en el Mercado

Los operadores del mercado mantienen la atención en el comportamiento del riesgo país y su efecto sobre la deuda pública, además de la respuesta del Congreso respecto al nuevo marco comercial. La dinámica de los dólares financieros también juega un rol en la evaluación de las acciones locales y su valorización en moneda extranjera.

Perspectivas para Renta Fija y Acciones

En el análisis de inversiones, algunos expertos sugieren mantener el foco en la renta fija, especialmente en bonos de tramos medios y largos, como el Bonar 2038. Este segmento está considerando las oportunidades en sectores como energía, donde se prevén ingresos constantes y posibilidades de exportación.