Huracán supera a San Lorenzo: Caicedo brilla con un gol de cabeza en el Ducó

En un duelo cargado de historia y rivalidad, Huracán y San Lorenzo se encuentran en Parque de los Patricios en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura. Ambos equipos buscarán no solo los puntos, sino también romper con las rachas negativas que los persiguen.

Historia del Clásico

En 191 encuentros, San Lorenzo ha emergido victorioso en 87 ocasiones, mientras que Huracán ha celebrado 48 triunfos, y ha habido 56 empates. El último enfrentamiento finalizó sin goles en el Estadio Pedro Bidegain durante el Clausura 2025.

Rachas a Romper

Huracán, bajo la dirección de Diego Martínez, busca su primer triunfo en el campeonato, tras dos empates y una derrota. Por su parte, San Lorenzo ansía romper con una racha de ocho años sin victorias en el Ducó. La última vez que el equipo local perdió en casa contra el Ciclón fue en 2017, con tres triunfos y cuatro empates desde entonces.

La lucha por el control en el aire San Lorenzo

Formaciones Iniciales

Huracán: 4-2-3-1 con Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez; Emmanuel Ojeda y Leonardo Gil; Alejandro Martínez, Facundo Weller y Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

San Lorenzo: 4-3-1-2 compuesto por Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández y Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Gonzalo Abrego; Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello.

Primer Tiempo Intenso

Desde el comienzo, Huracán buscó tomar el control, con Vera sumándose al ataque, mientras que San Lorenzo se replegó defensivamente. El primer córner para el Ciclón fue desaprovechado por Cuello, que no pudo concretar. La respuesta local llegó por parte de Caicedo, cuyo remate no generó complicaciones para Gill.

Infracciones y Estrategias

La primera amarilla fue para Facundo Gulli, quien no tardó en ver la tarjeta después de un roce con Leo Gil. Huracán intentó marcar la diferencia con un pelotazo de Weller, pero Caicedo no logró concretar su remate.

El juego se tornó físico, y el Pocho Cerutti no pudo evitar una falta que resultó en otro amonestado, Carrizo. La primera mitad cerró con un tiro libre que no pudo traducirse en peligro.

Reajuste en el Segundo Tiempo

Con el inicio del segundo tiempo, Ayude decidió modificar el esquema de juego, ingresando a Gregorio Rodríguez, buscando revitalizar el ataque del equipo. La falta de Cerutti a Carrizo marcó el ritmo intenso del complemento.

Sin embargo, a los 5 minutos, Huracán rompió la paridad cuando Ojeda envió un centro que fue cabeceado por Jordy Caicedo, quien anotó el primer gol del partido, manteniendo su racha goleadora en el torneo.

Respuestas de San Lorenzo

San Lorenzo buscó empatar con un tiro que terminó en el palo, seguido por cambios ofensivos en busca de revertir la situación. Sin embargo, el equipo de Huracán se mantuvo firme, demostrando su determinación en defensa y ataque.

Diego Martínez también realizó cambios, intentando reforzar el equilibrio en el campo, lo que generó nuevas oportunidades con un tiro libre que fue cabeceado sin éxito.