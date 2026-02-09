Festival de Peñas: Noche Joven con Música Urbana y Cuarteto para el Público Sub 30

El Festival Internacional de Peñas se llenó de vitalidad en una noche inolvidable donde la juventud marcó el ritmo, fusionando géneros como el RKT, cumbia y música urbana en un evento electrizante.

Una Noche de Ritmos y Pasión

Desde el inicio, el público joven de menos de 30 años dominó el estadio, dejando claro a quiénes deseaban ver. Luck Ra, La Joaqui y Emanero fueron los artistas más vitoreados, prometiendo una velada cargada de energía y no decepcionaron.

El Impacto de La Joaqui

Después de la apertura oficial, La Joaqui tomó el control del escenario con un show vibrante lleno de coreografías y un despliegue impresionante de bailarines. Desde los primeros acordes, el público se entregó al ritmo del perreo y RKT.

Temas como “Butakera”, “Dos besitos” —su éxito junto a Salastkbron y Gusti DJ— y “Las muñecas”, su colaboración con TINI y Steve Aoki, hicieron vibrar al estadio. También disfrutaron de otros grandes hits como “San Turrona” y “Mañosa”, asegurando que la energía nunca decayese.

Emociones y Reflexiones de La Joaqui

En un momento íntimo, La Joaqui compartió sus sentimientos con el público, reflejando su conexión con el festival cultural. “Tengo mucha preocupación de venir a un lugar tan cultural como este”, expresó, agradeciendo a los presentes por el apoyo recibido. Su mensaje de pertenencia resonó fuertemente entre los asistentes: “Mi música es un RKT inventado que nace de los barrios”.

Emanero, Un Show Irresistible

Ya pasada la medianoche, Emanero subió al escenario con un espectáculo sólido. Con hits como “Bandido”, “Atorrante” y “Adicto”, cautivó al público, manteniendo la energía a tope desde el principio hasta el final.

La Sorpresa de Antonio Ríos

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Antonio Ríos se unió a Emanero para interpretar “Adicto” y “Nunca me faltes”, generando una ovación en el público.

Un Giro hacia el Cuarteto

Con el show de Emanero culminando, el festival se preparó para una transición hacia el cuarteto, con Luck Ra y Q’ Lokura listos para llevar la fiesta a otro nivel. Esta edición del festival se destacó por su diversidad y por atraer a una multitud de jóvenes ávidos de nuevas experiencias musicales.

Reflexiones sobre la Escena Musical

Emanero, en la cúspide de su actuación, ofreció una visión del panorama musical en Argentina, mencionando la fusión de géneros y su disfrute como oyente. “Entramos en una época donde los estilos se mezclan sin prejuicios, y eso resulta en una música hermosa”, aseguró.

El Festival Internacional de Peñas no solo fue un evento musical, sino una celebración de la cultura contemporánea. Los jóvenes, con su deseo de experimentar y romper barreras, se adueñaron del espacio, haciendo de cada actuación una experiencia inolvidable.