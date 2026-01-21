Empresas negocian con Patricia Bullrich cambios en la Reforma Laboral sin alterar la ley

La discusión sobre la reforma laboral en Argentina se intensifica, con importantes cámaras empresariales uniendo fuerzas para solicitar cambios en un proyecto que consideran esencial para la modernización económica, pero que podría poner en peligro la representación de sus gremios.

El establishment corporativo realizó un último esfuerzo para modificar algunos aspectos de la reforma antes de que el proyecto sea debatido en el Senado el próximo febrero. Aunque aceptan la necesidad de una modernización, buscan desactivar lo que consideran perjudicial para las entidades empresarias y sus representaciones gremiales.

El Encuentro con la Senadora Bullrich

Este miércoles, varios de los principales sectores económicos del país se reunieron con la senadora Patricia Bullrich. Liderados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el objetivo era manifestar el apoyo a la norma general, al tiempo que rechazaban específicamente aquellos artículos que amenazan con desfinanciar a las entidades y fragmentar la negociación colectiva.

Temores del Sector Empresarial

Un miembro destacado del Grupo de los Seis (G6) expresó su preocupación en privado: «La ley resultante debe ser aplicable, no judicializable…” Este temor refleja el deseo de evitar que el proyecto se quede estancado en debates legislativos prolongados.

Cuatro Artículos en la Mira

La disputa principal gira en torno a los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, que son considerados claves por las empresas.

1. Fin de la Ultraactividad

El artículo 126 propone eliminar la extensión automática de convenios vencidos, lo cual podría generar vacíos legales que afectan a las PyMEs, pues no están equipadas para enfrentar incrementos en litigiosidad.

2. Afectación Económica

El artículo 128 suprime las contribuciones patronales obligatorias, lo que podría desfinanciar a las cámaras empresariales y sus programas de capacitación técnica. Sin este apoyo, las pequeñas empresas quedan vulnerables en un contexto de negociación.

3. Descentralización de Negociaciones

Los artículos 130 y 131 intentan que los acuerdos específicos de empresas o regiones prevalezcan sobre los del sector, fragmentando el marco normativo y afectando la equidad en las condiciones laborales.

4. Discrecionalidad Estatal

El artículo 132 da poder a las autoridades laborales para suspender convenios ya acordados, lo que introduce un clima de inseguridad jurídica que podría llevar a una mayor conflictividad judicial.

Presiones y Estrategias

Las movilizaciones de la CAC están siendo respaldadas por otras entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). Se percibe un consenso amplio en que la redacción del actual proyecto amenaza la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.

¿Cuándo se Trata la Reforma?

El apuro por parte de las cámaras tiene explicación en el proceso legislativo. El proyecto, que ya cuenta con dictamen en la Comisión de Trabajo del Senado, se quedó sin los votos necesarios y se espera su tratamiento en la primera quincena de febrero.

La dinámico relación entre el Gobierno y el sector empresarial es clave para la estabilidad futura del país, y ambos lados buscan su propio espacio en el nuevo marco laboral que se avecina.