Chaco: Policía rastrea error millonario en transferencia y ordena devolución

Una mujer de 44 años realizó una denuncia en Córdoba tras enviar erróneamente más de tres millones de pesos a un destinatario incorrecto. La operación, que tuvo su epicentro en Chaco, desató un rápido despliegue de las fuerzas policiales para recuperar la considerable suma.

La acción se inició cuando la mujer notificó que, al intentar realizar una transferencia electrónica, destinó $3.426.153,42 a un alias equivocado. Aunque la denuncia fue presentada en Córdoba, el receptor se encontraba en Barranqueras, lo que llevó a una efectiva coordinación interprovincial entre los cuerpos policiales.

Investigación Meticulosa y Coordinada

En respuesta a la denuncia, el Departamento de Cibercrimen emprendió una exhaustiva investigación. Esto incluyó el análisis de datos mediante OSINT, rastreo de billeteras virtuales y cruce de información financiera y registros digitales relacionados con correos electrónicos y teléfonos. Gracias a este trabajo, se logró identificar al dueño de la cuenta en cuestión y su ubicación legal.

Barranqueras: Centro de la Acción Judicial

Con la información recolectada, los investigadores se trasladaron a Barranqueras, donde confirmaron la identidad del receptor, mencionado como G.N.M.. Durante una entrevista, este aseguró que no tenía conocimiento de la transferencia, dado que manejaba varias cuentas de Mercado Pago, muchas bloqueadas por falta de validación de seguridad.

Desarrollo en el caso: Se aclaró que la transacción había sido acreditada a una cuenta bloqueada, lo que permitió que un operador de la plataforma gestionara un reembolso interno a una cuenta activa del mismo titular, facilitando así el proceso de restitución.

Devolución Efectiva y Medidas Judiciales

El receptor fue asistido para poder recuperar el acceso a sus cuentas, implementando medidas de validación biométrica facial y autenticación múltiple. Tras regularizar su situación, el Equipo Fiscal N.º 13, bajo la dirección del fiscal Víctor Recio, ordenó la devolvución inmediata del monto, así como la incorporación de los comprobantes al expediente.

El personal de Cibercrimen llevó a cabo la medida correspondiente, cerrando la instancia administrativa y asegurando la restitución total del dinero a la persona afectada.