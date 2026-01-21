Hallan dispositivos de espionaje en la oficina del gobernador Rogelio Frigerio

El gobernador Rogelio Frigerio denuncia el hallazgo de dispositivos de espionaje en su oficina, un hecho histórico que pone en tela de juicio la seguridad institucional de la provincia.

Este miércoles, el Gobierno de Entre Ríos anunció un descubrimiento alarmante: cámaras y micrófonos ocultos en las oficinas del gobernador y de su secretario general, Mauricio Colello. Este episodio, considerado sin precedentes en la era democrática de la provincia, ha desencadenado acciones legales y una investigación interna para esclarecer la situación.

Denuncia Formal y Reacciones del Gobernador

Rogelio Frigerio utilizó sus redes sociales para confirmar la presencia de tres dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría General. «Hemos presentado denuncias penales y estamos realizando las investigaciones pertinentes», expresó. Frigerio enfatizó que en Entre Ríos han terminado las «prácticas oscuras del pasado» y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad.

Acciones Judiciales y Sospechas de Espionaje

Tras el descubrimiento de los dispositivos, el gobierno provincial ha tomado medidas rápidas. Se ha presentado una denuncia penal para que el Poder Judicial determine los responsables de la instalación de estos aparatos. Simultáneamente, se ha iniciado una investigación administrativa para descubrir posibles complicidades dentro de la administración estatal.

El hallazgo de estos equipos fue motivado por sospechas previas de espionaje, ya que información privada había estado circulando en poco tiempo fuera de los círculos de confianza. La intervención de la Policía de Entre Ríos confirmó el funcionamiento de los dispositivos encontrados.

Comunicado Oficial del Gobierno Entrerriano

El Gobierno emitió un comunicado enfatizando que este tipo de actividades representan un ataque grave a la institucionalidad y la seguridad de las autoridades electas. Resaltaron que, tras más de una década de prácticas de control y persecución política, se ha decidido erradicar estas maniobras ilegales.

Clima Político y Críticas Internas

El incidente se produce justo antes de una reunión clave entre Frigerio y el ministro del Interior, Diego Santilli, lo que intensifica las tensiones políticas en la provincia. La semana pasada, Frigerio se reunió con su predecesor, Gustavo Bordet, para discutir importantes reformas casi a la misma hora que se revelaban las acciones de espionaje, lo que ha sembrado desconfianza y ha llevado a críticas dentro del Partido Justicialista, que está fracturado en sus posiciones.