EN VIVO: Consejo de Seguridad de la ONU aborda la crisis en Irán este jueves

A medida que aumentan las protestas y la represión en Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para una reunión extraordinaria solicitada por Estados Unidos sobre el deteriorado clima de seguridad en el país.

Protestas Masivas y Respuestas del Régimen Iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que la violenta represión del régimen iraní parece estar disminuyendo, lo que genera expectativas. «Han afirmado que las ejecuciones no continuarán», declaró el mandatario, sugiriendo una posible mejora en el tratamiento de los manifestantes.

Cierre del Espacio Aéreo y Amenazas de Irán

En una medida de seguridad, Irán cerró su espacio aéreo durante casi cinco horas, generando cancelaciones y retrasos en vuelos internacionales. Además, el régimen amenazó con represalias militarmente si Estados Unidos interfiere en la situación interna.

La Represión Aumenta Dentro del País

Con el anuncio de juicios «rápidos» para los detenidos por protestas, la situación interna se agrava. A pesar de que el régimen reconoce más de 2.000 muertos, organizaciones de derechos humanos informan de cifras mucho más altas.

El Consejo de Seguridad de la ONU

La reunión del Consejo de Seguridad se llevará a cabo este jueves, a petición de Estados Unidos, para discutir la situación en Irán en el contexto de violaciones de derechos humanos y la represión de manifestaciones.

Impacto en el Mercado Petrolero

Las palabras de Trump también repercutieron en los precios del petróleo, que cayeron más de dos dólares por barril tras la reducción de temores sobre un conflicto militar prolongado entre Estados Unidos e Irán.

Reacciones Internacionales

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, comentó sobre la fuga de capitales que enfrenta Irán, acentuando el clima de desconfianza tanto interno como externo hacia el régimen.

Un Llamado a la Comunidad Internacional

El ex príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, instó a la comunidad internacional a apoyar un cambio de gobierno que, según él, podría rescatar la imagen de un Irán que una vez fue próspero y pacífico, deteriorada por las actuales políticas extremistas.

Conclusiones

La situación en Irán continúa evolucionando rápidamente. Mientras las autoridades enfrentan crecientes protestas internas, la inminente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU refleja la preocupación global por el futuro del régimen iraní y su población.