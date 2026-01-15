Violenta Batalla entre Recicladores de Aceite en Pinamar: Herido y Caos en las Calles

Este miércoles, Pinamar fue escenario de un violento conflicto entre trabajadores de dos empresas de reciclaje de aceite vegetal, dejando a un hombre hospitalizado y a la comunidad alarmada.

El Conflicto y su Origen

El incidente se desató en la icónica intersección de Avenida Bunge y la costa, un lugar frecuentado por turistas y locales. Testigos indican que la confrontación surgió por razones comerciales, relacionadas con la recolección de aceite usado en los restaurantes de la zona.

Pelea y la Intervención Policial

Durante el altercado, los involucrados se agredieron mutuamente, intercambiando golpes y lanzando piedras, lo que llevó a que la Policía tuviera que intervenir. El esfuerzo de las fuerzas de seguridad se vio justificado ante la creciente violencia.

La Víctima y su Estado de Salud

Roberto, un trabajador de alrededor de 40 años de La Nueva Fortaleza SA, sufrió un grave golpe en la cabeza y fue trasladado urgentemente al Hospital Comunitario de Pinamar. Allí permanece bajo observación médica, mientras sus compañeros esperan noticias sobre su estado.

Historial de Conflictos

La empresa La Nueva Fortaleza denunció que este tipo de conflictos no son nuevos. En los días previos, existieron amenazas y confrontaciones en la región, siendo el día anterior testigos de un ataque en Villa Gesell, donde una de sus camionetas fue objeto de agresiones.

Relatos de Agresión

Una empleada, al hablar con los medios, reveló que su grupo se encontraba bajo constante hostigamiento durante las recogidas de aceite. “Cada vez que nos cruzamos, nos insultan y atacan”, comentó, reflejando la tensa situación que enfrenta.

Víctimas Adicionales del Altercado

Candela, una joven trabajadora que recoge aceite junto a su madre, también fue agredida durante la pelea. Compartió su experiencia, contando cómo recibió un golpe en la cara con una piedra y presenció el momento en que su compañero caía al suelo, herido.

Impacto en la Comunidad

La violencia ha despertado preocupación entre los residentes y comerciantes, dado que este evento ocurrió en una zona clave de la ciudad durante la temporada alta de turismo. Las autoridades están en alerta e investigan lo sucedido mientras la comunidad anhela una solución a este conflicto que ha alterado la paz local.