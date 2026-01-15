Glustein: ‘La inflación de 2025 muestra una drástica caída’

La inflación en Argentina muestra señales de mejoría, marcando una tendencia a la baja que podría transformar la economía del país. El economista Federico Glustein examina las cifras recientes y los desafíos pendientes.

El economista Federico Glustein compartió su análisis sobre los últimos indicadores de inflación divulgados por el INDEC, en una conversación con Canal E. Su estudio ofrece una mirada completa sobre el proceso de desinflación en Argentina, así como los obstáculos estructurales que enfrenta la economía de cara al 2026.

Desaceleración: hitos de una caída significativa

Ante la reciente cifra de diciembre que se sitúa en un 2,8% y un acumulado anual de 31,5%, Glustein consideró que “es un dato positivo. En términos generales, el 2025 se presenta como el año con la inflación más baja de los últimos ocho años”.

Proceso de desinflación interanual

Glustein enfatizó la notable reducción en las tasas de inflación: “En 2023 tuvimos un 211%, en 2024 un 98%, y finalmente, un 31,5% en 2025. Esto evidencia una caída drástica en la inflación en el país”.

Retos en el camino hacia la estabilidad económica

A pesar de los resultados positivos, el economista señaló que el trayecto hacia la desinflación no ha estado exento de desafíos: “Durante un proceso de desinflación acelerada, es natural enfrentarse a diversas resistencias”.

Elementos que afectan la desinflación

Al respecto, Glustein explicó por qué el índice no logró descender por debajo del 2%: “En mayo alcanzamos un 1,5%, que parecía indicar un posible descenso hacia cifras más benignas, pero diferentes variables como el tipo de cambio y la situación electoral interrumpieron este avance”.

Aumento en sectores clave

Sobre el impacto en diferentes sectores, destacó que “la educación ha experimentado el mayor aumento”, con un incremento del 60% en las cuotas de colegios privados en comparación con la inflación general.

Sobre la inflación núcleo

Glustein también llamó la atención sobre la inflación núcleo, que creció un 33%, indicando que “este componente suele variar independientemente de regulaciones o estacionalidades”, sugiriendo que el panorama inflacionario sigue siendo complejo.

Expectativas a corto plazo

En cuanto al futuro inmediato, el economista anticipa que “podríamos observar una nueva reducción en la inflación, especialmente durante los meses de enero y febrero”, lo que podría reflejar un equilibrio más favorable en la economía argentina.