Descubre Balneario Camboriú: Actividades Imperdibles más Allá de sus Playas

Descubre por qué Balneario Camboriú se ha convertido en el destino favorito de los argentinos, fusionando playa, aventura y entretenimiento para toda la familia.

Balneario Camboriú, ubicado en el estado de Santa Catarina, a tan solo 86 km de Florianópolis, se presenta como una opción ideal para los veranearos argentinos. Este lugar no solo ofrece hermosas playas, sino también una variedad de actividades emocionantes que satisfacen tanto a familias como a grupos de amigos.

Un Destino para Todos

La ubicación privilegiada de Balneario Camboriú, en la región de la Costa Verde, deslumbra por el contraste de sus morros verdes y el majestuoso Cristo Luz, una escultura de 33 metros que recuerda al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro. Este espacio se ha convertido en un símbolo de la ciudad, atrayendo a visitantes de todas partes.

Aventura sin Límites en el Parque Unipraias

Un atractivo indispensable es el Parque Unipraias, que ofrece una emocionante experiencia a través de un teleférico que interconecta senderos en lo alto de las montañas. Los más atrevidos pueden disfrutar de una tirolesa de 750 metros, que proporciona vistas espectaculares sobre la Barra Sur y Laranjeiras.

Un Complejo Turístico Inigualable

Este complejo cuenta con 43 teleféricos y tres estaciones que ofrecen diversas atracciones, como Youhooo!, el Bosque Fantástico, el ZipRider y la Torre Super Gyro. Las tarifas oscilan según la actividad elegida: el acceso al teleférico cuesta R$ 80, mientras que el ZipRider se encuentra en R$ 78.

Opciones de Entretenimiento Más Allá de la Playa

Además de disfrutar de las playas, Balneario Camboriú presenta una serie de alternativas para todos los gustos. Uno de los más destacados es el acuario más moderno de Brasil, que alberga más de 140 especies acuáticas y 30 hábitats. Inaugurado a fines de 2019, la entrada cuesta R$ 169,90 (aproximadamente $46.000).

Experiencias Temáticas para Disfrutar

Las opciones se extienden a experiencias interactivas que combinan cine, teatro y tecnología de última generación, ideales para todas las edades, a un costo de R$ 99,90 ($27.200). Además, se puede visitar un museo vivo que presenta autos clásicos y un ambiente retro por R$ 49,90 ($13.500).

Aventura Dinosaura

El parque de dinosaurios, que exhibe más de 100 criaturas animatrónicas, cautiva tanto a grandes como a chicos y tiene una entrada de R$ 69,90 ($18.900). También se encuentra un espacio dedicado a la exploración espacial, con la colección más grande de la NASA fuera de EE. UU., ofreciendo simuladores y elementos originales de misiones espaciales por R$ 79,90 ($21.700).