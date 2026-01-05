En Vivo: Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela tras advertencia de Trump sobre Maduro

Las decisiones tomadas por Estados Unidos en Venezuela no solo impactan al país sudamericano, sino que también podrían alterar dinámicas internacionales. Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC, advierte sobre las posibles repercusiones en el contexto global.

Las Advertencias de un Periodista Experto

Según Bowen, las acciones de EE.UU. podrían inspirar a líderes autoritarios en diversas naciones a adoptar estrategias similares, poniendo en riesgo la paz internacional.

La Reacción de China: Un Mensaje Firme

China ha respondido con contundencia a las intervenciones estadounidenses, condenando las acciones por considerarlas violaciones de la soberanía venezolana. El gobierno chino señala que estos actos amenazan la estabilidad no solo de Venezuela, sino de toda América Latina y el Caribe.

Un Pronunciamiento Oficial

En un comunicado, Pekín argumenta que EE.UU. debe «cesar las violaciones a la soberanía y seguridad de otros países». Esta postura refuerza la firmeza de China en su política exterior.

¿Un Precedente Peligroso para Taiwán?

Bowen también destaca que las acciones de EE.UU. podrían sentar un peligroso precedente para la postura china respecto a Taiwán, donde Pekín considera crucial recuperar su control.

Escenarios Inquietantes según Expertos

El senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU., plantea un escenario alarmante: si se permite que una nación justifique intervenciones militares, otros países podrían hacer lo mismo, desestabilizando aún más el orden mundial.

Las Implicaciones para Regímenes Autoritarios

Una vez que se traspasen ciertos límites en el ámbito internacional, las normas que regulan el caos podrían colapsar, beneficiando a gobiernos autoritarios en su búsqueda de expansión de poder.