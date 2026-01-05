¿Cuánto gastar en un día de playa en Pinamar?

La temporada de verano en Pinamar se inicia con playas a tope y turistas ávidos de conocer los precios. Desde almuerzos en balnearios hasta picnics en la arena, los costos varían. Conoce todo lo que necesitas saber para planificar tu día de playa sin sorpresas.

La opción económica: comida en la playa

Muchos turistas optan por llevar sus propios alimentos. Los supermercados en Pinamar destacan como la opción más accesible, ofreciendo precios competitivos para quienes buscan ahorrar.

Productos para un día perfecto

Entre los alimentos más comprados, el pan lactal se encuentra alrededor de $3.000, mientras que el medio kilo de pan tradicional cuesta $3.500. En cuanto a los fiambres, un cuarto de paleta o queso ronda los $3.000. Si se opta por hacer un sándwich de milanesa, el kilo de pollo parte de $7.600, llegando hasta $15.800 para cortes de carne. Para compartir un picada simple, una selección de fiambres y quesos para tres personas cuesta aproximadamente $9.300.

Gastos en bebidas y snacks

Las bebidas son otro aspecto a considerar: una gaseosa de 1,5 litros se puede conseguir por $4.000, y el agua mineral oscila entre $2.000 y $3.500 el litro. Además, la yerba para el mate tiene un precio de entre $2.500 y $6.000 el kilo. En cuanto a frutas, las bananas cuestan alrededor de $3.590 por kilo.

Costos de disfrutar en la playa

La familia Vega, llegada de Campana, disfruta del mar mientras calculan sus gastos: “Entre snacks y almuerzo podemos gastar alrededor de $50.000”, comentan. Cada grupo tiene su propia estrategia, como llevar un cooler con frutas y bebidas.

Alternativas para comer: asado o rotisería

Para quienes buscan disfrutar de un asado en la playa, el precio del kilo de asado ronda los $15.890, mientras que el vacío se encuentra a $17.890. Aquellos que prefieren evitar la cocina pueden adquirir un vacío al horno con papas por $22.000 o una docena de empanadas por $31.200.

Dulces de la playa: los clásicos que atraen

El chipá y los churros son infaltables en la experiencia costera. La docena de churros oscila entre $8.000 y $14.000. En cuanto a los chipás, su precio aumenta en temporada, alcanzando hasta $15.000 la docena.

El costo de la comodidad: alquiler de carpas y sombrillas

El alquiler de carpas y sombrillas también impacta el presupuesto. En el balneario El Atlántico, la carpa mensual tiene un costo de $1.800.000. Otros paradores ofrecen precios más accesibles, como Cocodrilo, donde una carpa cuesta $86.000 por día.

Precios de comida en balnearios

El costo de comer en paradores varía significativamente: en Cocodrilo, almorzar puede costar entre $25.000 y $30.000 por persona. La experiencia de comer en la playa, aunque costosa, sigue siendo atractiva para muchos visitantes.

Planificación: la clave para disfrutar

Pinamar presenta opciones para todos los presupuestos. Desde una simple vianda hasta un almuerzo en un balneario, la planificación es fundamental para disfrutar de la playa sin gastos inesperados.