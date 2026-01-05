Calendario de pagos de ANSES para enero de 2026: Jubilados, pensionados, AUH y asignaciones

Calendario de Pagos de ANSES para Enero 2026: ¡Todo lo Que Debes Saber!
Con el arribo de enero de 2026, ANSES ha publicado su calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Este cronograma incluye las fechas de cobro y las actualizaciones correspondientes a los haberes.
Fechas Clave para Jubilaciones y Pensiones
Montos que No Superan el Haber Mínimo
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Montos que Superan el Haber Mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignaciones Sociales: Cobros durante Enero
Asignación Universal por Hijo (AUH)
DNI terminados en 0: 9 de enero
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 12 de enero
DNI terminados en 1: 13 de enero
DNI terminados en 2: 14 de enero
DNI terminados en 3: 15 de enero
DNI terminados en 4: 16 de enero
DNI terminados en 5: 19 de enero
DNI terminados en 6: 20 de enero
DNI terminados en 7: 21 de enero
DNI terminados en 8: 22 de enero
DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Todas las terminaciones de documento para Maternidad recibirán su pago entre 14 de enero y 12 de febrero.
Prestaciones No Contributivas y Otras Asignaciones
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero