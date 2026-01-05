Descubre la ciudad más cara y la más barata de Italia

Milán, la capital de la moda y el diseño, ha sido clasificada como la ciudad más costosa de Italia según un reciente estudio. Descubre por qué sus precios superan a los de otras ciudades del país.

Los Costos Sorprendentes de Milán

Con cifras contundentes, el informe indica que un sándwich puede costar hasta 6 euros, mientras que lavar el coche asciende a 18 euros y un corte de pelo llega a los 20 euros. Estas cifras sitúan a Milán en la cúspide de los gastos en Italia.

Nápoles: La Alternativa Económica

Por el contrario, Nápoles se presenta como la ciudad más asequible, donde el costo de vida, que incluye alimentación y servicios básicos, es un 60% más bajo en comparación con Milán.

Ranking de Ciudades por Costos

El análisis realizado por Codacons, una organización italiana sin fines de lucro desde 1986, revela que Catanzaro es la capital más económica en mercados y supermercados, mientras que en términos de comida, Bolzano supera a Milán.

Una Mirada a la Cesta de Compras

A partir de una cesta de compra que incluye frutas, verduras y servicios como odontología y peluquería, se observa una división clara entre el norte y el sur del país. Milán presenta un gasto cercano a 600 euros, un 62.3% más que Nápoles, que se queda en aproximadamente 369 euros.

Costos de Alimentación

En el ámbito alimentario, Catanzaro es la ciudad más económica, con un gasto de cerca de 165 euros para una variedad de 28 productos, seguido de Nápoles. Por otro lado, el costo más alto para abastecer la despensa se encuentra en Bolzano, donde se registran aproximadamente 220 euros.

Desigualdades que Llaman la Atención

El estudio destaca la gran variedad de precios en todo el país: un sándwich puede costar entre 2.70 euros en Ancona y 5.70 euros en Milán. A su vez, los precios de la carne y otros alimentos varían significativamente de una ciudad a otra.

Servicios Personales: Costos Contrastantes

Los costos de servicios como odontología también muestran diferencias notables. Un empaste dental puede variar entre 70 euros en Nápoles y 176 euros en Aosta. Para el cuidado personal, un secado de cabello en Nápoles cuesta menos de 13 euros, contrastando con los 30 euros que se pueden pagar en Trieste, la ciudad más cara.

Una Sorpresa en Lavado de Ropa

Curiosamente, Milán también se destaca como la ciudad con el costo más bajo para lavar y planchar camisas, a 2.89 euros, un precio notablemente más competitivo que en Catanzaro y Ancona.