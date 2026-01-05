Córdoba, Davos y un Escapada a la Costa Bonaerense: Un Recorrido Imperdible

Javier Milei: Agenda de Viajes y el Caso Venezuela Domina la Actualidad

Con la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Javier Milei se mantiene concentrado en la situación venezolana mientras planifica sus actividades para comienzos de 2026. Su primera parada será Córdoba, antes de participar en el Foro Económico Mundial en Davos.

La crisis en Venezuela ha cobrado relevancia en el círculo oficial. Durante un encuentro en la residencia de Olivos, Milei y el canciller Pablo Quirno discutieron la alineación del país con Washington. Desde entonces, ambos han estado en constante comunicación, lo que podría modificar la agenda de viajes del presidente para el verano entrante.

Foro Económico Mundial: Destino Clave

Una de las actividades confirmadas en la agenda de Milei es su participación en el Foro Económico Mundial, donde está previsto que ofrezca una conferencia en Suiza. El vuelo de despegue desde la Base Militar del Aeroparque Metropolitano está programado para el 19 de enero, y el evento se desarrollará hasta el 23 del mismo mes.

Recorrido por Córdoba y el «Tour de la Gratitud»

Milei también planea retomar su «tour de la gratitud», que celebra el apoyo recibido en las elecciones legislativas. Tras su visita a Córdoba en diciembre, se espera que repita este recorrido hacia mediados de enero. En interacción reciente en las redes sociales, dejó entrever que podría regresar a esta provincia y visitar también la provincia de Buenos Aires.

Preparativos para la Visita a Córdoba

Según fuentes cercanas, Milei podría estar de vuelta en Córdoba alrededor del 15 de enero, acompañado por su hermana Karina. La organización del viaje estará a cargo del diputado Gabriel Bornoroni, quien confirmó que aún no se define una fecha exacta. A pesar de la sorpresa que generan sus visitas, el gobierno local colabora en asegurar la logística y la seguridad del mandatario.

Próxima Parada: Balnearios y Estados Unidos