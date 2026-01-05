Descuentos de enero: ¿Qué bancos los ofrecen?

Con la llegada del nuevo año, cinco bancos argentinos han lanzado atractivas promociones que permiten a los viajeros ahorrar hasta un 30% en sus compras en los Duty Free de Ezeiza y Aeroparque. ¡Descubre todos los detalles y aprovecha estas oportunidades!

El 2026 comienza con una gran variedad de promociones bancarias diseñadas para quienes viajan al exterior. En la actual temporada alta de viajes, cada vez más argentinos están listos para volar, y estas ofertas son perfectas para aprovechar al máximo las compras en los aeropuertos.

Hasta un 30% de reintegro está disponible en compras realizadas antes de abordar o al regresar al país, con opciones que incluso se extienden más allá de enero. Según el blog Sir Chandler, algunos beneficios estarán disponibles hasta febrero y marzo de 2026.

Los descuentos varían según el banco y el tipo de tarjeta utilizada, con límites que oscilan entre $20.000 y $40.000. Es importante tener en cuenta que varias de estas promociones requieren el uso de pago sin contacto a través de dispositivos móviles.

Promociones Destacadas para 2026 en Duty Free

Banco Comafi

Comafi ofrece un 20% de reintegro para pagos realizados con Visa Signature, Platinum, o Mastercard Black, Platinum. Esta promoción permite el uso de la tarjeta física y estará vigente hasta el 31 de enero de 2026, con un límite de $40.000.

Banco BBVA

BBVA se suma con un 20% de reintegro bajo la condición de que el pago se realice exclusivamente mediante NFC, sin el uso de la tarjeta física. Esta oferta también se extiende hasta el 31 de enero de 2026, con un tope de $25.000.

Banco Hipotecario

El Banco Hipotecario presenta un 30% de reintegro para pagos realizados con Visa a través de NFC. Esta modalidad es obligatoria para acceder al descuento, válido hasta el 31 de enero de 2026, con un límite de $25.000.

Banco Galicia

Galicia ofrece un reintegro del 10%, con un plazo de vigencia que se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Como en otras promociones, el pago debe realizarse con Visa por NFC y el tope de reintegro alcanza los $20.000.

Banco Macro

Banco Macro se destaca con uno de los descuentos más altos: un 30% de reintegro para aquellos que utilicen Visa Signature y paguen a través de NFC. Esta promoción estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026, con un tope de $30.000.

Requisitos para Aprovechar los Descuentos

Es crucial que los viajeros recuerden que estos beneficios son exclusivos para pasajeros de vuelos internacionales, ya sea al salir o al regresar. Los vuelos de cabotaje no aplican, y los viajeros deberán presentar su tarjeta de embarque internacional al realizar el pago.