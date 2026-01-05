Joven apuñalado y dejado a su suerte en Deseado

Un trágico incidente sacudió a Puerto Deseado el sábado por la noche, cuando un joven fue víctima de un ataque violento que dejó a la comunidad consternada.

La intervención policial se activó tras un llamado de emergencia que alertó sobre un muchacho herido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven con una grave herida de arma blanca en el abdomen, lo que provocó una considerable pérdida de sangre y requirió asistencia médica urgente.

Testigos relatan lo ocurrido

Vecinos de la zona compartieron su versión de los hechos, indicando que el joven no estaba solo al momento del ataque. Según sus declaraciones, el muchacho era acompañado por un grupo de al menos cinco chicos, quienes, para sorpresa de todos, lo abandonaron en el lugar antes de escapar. Un testigo, aún impactado por la escena, comentó: “Lo llevaban entre varios, pero ninguno se quedó a ayudar. Lo dejaron tirado, la cantidad de sangre era impresionante.”

Investigación en marcha

La causa ha sido asignada al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de Puerto Deseado, que se encarga de esclarecer los detalles del ataque y de identificar a los responsables. Simultáneamente, también está involucrado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minería, liderado por la conjueza Nancy Piutrillan, en relación a las actuaciones correspondientes.

¿Motivo del ataque?

Los investigadores están trabajando arduamente para determinar las circunstancias que condujeron al ataque, así como la relación entre el joven herido y sus acompañantes. Se barajan hipótesis que sugieren que el incidente podría estar vinculado a una pelea anterior o a un conflicto entre jóvenes. Testimonios adicionales, peritajes y el avance de la causa judicial serán claves para arrojar luz sobre lo sucedido.