En Vivo desde Nueva York: Mamdani firma orden para proteger a migrantes del ICE y más noticias del día

Este viernes, Nueva York se prepara para una jornada mayormente nublada, con temperaturas que invitan a abrigarse. ¿Qué nos depara el clima para el resto del día?

Un Viernes con Nubes y Frío en Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional adelanta un viernes 6 de febrero marcado por un cielo mayormente nublado. Las temperaturas máximas rondarán los 30°F (-1,1°C), en un día que promete ser gélido y necesario de abrigo.

Sensación Térmica y Viento

A pesar de las temperaturas anunciadas, la sensación térmica será considerablemente más fría, oscilando entre 10 y 20°F (-12,2 a -6,6°C). El viento del norte, que soplará a velocidades de entre 5 y 7 millas por hora (8 a 11 km/h), contribuirá a esta percepción de frío.

Probabilidades de Nieve por la Noche

Al caer la noche, la situación climática podría complicarse con una probabilidad del 70% de precipitaciones. Se anticipa la llegada de nieve, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta media pulgada (un centímetro). Las temperaturas mínimas se situarán en 15°F (-9,4°C), mientras que el viento del sur variará entre 6 y 10 millas por hora (9,6 a 16 km/h).

Prepárate para el Fin de Semana

Este pronóstico sugiere que es un buen momento para tomar precauciones. Abrigarse bien y prepararse para posibles condiciones invernales es esencial para que los neoyorquinos puedan disfrutar el fin de semana sin contratiempos.