El anhelo de volver: La incomprensión sobre la migración venezolana

En su obra "Atrás queda la tierra", la escritora venezolana comparte su travesía migratoria y el desafío de transmitir a su hijo la realidad de su país natal. Acompáñanos a descubrir su conmovedora historia.

Arianna de Sousa-García es una de los casi 9 millones de venezolanos que han dejado su hogar. Tras abandonarlo hace una década, su hijo creció lejos de su país, una experiencia que la impulsó a escribir sobre su pasado.

Un viaje lleno de emociones

Arianna se trasladó a Chile dejando atrás a su familia y su carrera como periodista en el diario El Tiempo. El desafío de ser inmigrante la llevó a plasmar sus sentimientos y recuerdos en palabras, buscando entender y compartir su historia con su hijo.

La escritura como refugio

Su libro «Atrás queda la tierra» es un intento de recordar y explicar el contexto de una migración forzada, reflejando las emociones de muchos venezolanos. En una de sus citas más impactantes, expresa cómo la diáspora ha llevado a la confusión y al olvido:

«Las cifras más aceptadas apuntan a que en Colombia viven más de dos millones de venezolanos… A pesar de que los números se quedan cort, aquí estamos, reconstruyendo nuestras vidas.»

El significado del desarraigo

Para Arianna, emigrar no solo significa dejar un lugar, sino lidiar con un dolor profundo. En el proceso de escribir, ha encontrado un camino para abordar no solo su tristeza, sino también el enojo que siente por lo que dejó atrás y por la situación de su país.

Una carta a su hijo

El libro se presenta como una carta a su hijo, donde expone no solo su historia, sino también las vivencias de otros migrantes. Al hacerlo, busca conversar sobre las realidades de los niños que, como su hijo, crecen lejos de su hogar y sus raíces.

Resiliencia y esperanza

Su relato no es solo de sufrimiento; también está impregnado de esperanza. Arianna sueña con un futuro en el que su hijo pueda sentir orgullo de sus orígenes, sin perder su identidad:

«Temo que el Caribe se apague en su memoria, pero confío en que siempre llevaremos la esencia de nuestro país dentro.»

Nuevos horizontes en Iquique

Arianna se ha asentado en Iquique, Chile, donde ha encontrado calidez y cercanía con los habitantes, desafiando los estigmas a los que se enfrenta una comunidad migrante. Esto contrasta con la percepción común que rodea a los inmigrantes en el país.

Una mirada al futuro

El deseo de Arianna es regresar a Venezuela y contribuir a su reconstrucción. Aunque la situación actual es compleja, su anhelo de volver y ayudar a su país natal sigue vivo. Para ella, la escritura ha sido un canal poderoso para reivindicar las voces de quienes, como ella, han sido despojados de su hogar.

La voz de una generación

A través de «Atrás queda la tierra», Arianna de Sousa-García se erige como un testimonio de la lucha y resiliencia de millones de migrantes, invitando a la reflexión sobre la necesidad de empatía y comprensión en un mundo cada vez más dividido.