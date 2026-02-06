Manteca Argentina: el nuevo fenómeno en los cruceros del Caribe

Con una sorprendente recomendación, el influencer estadounidense Kurt Goetzinger ha llevado el sabor argentino al mar. Descubre cómo una mantequilla local se convierte en el centro de atención en uno de los cruceros más populares del Caribe.

Un Descubrimiento Gourmet en Alta Mar

Durante su travesía en el Enchantment of the Seas, Goetzinger no pudo evitar destacar la manteca “Tonadita”, un producto que ha revolucionado su experiencia culinaria en el barco. “No soy un fanático de la mantequilla, pero esta es increíble. La hemos usado en todas nuestras comidas”, compartió en sus redes sociales.

La Sensación Viva del Caribe

El empresario originario de Omaha ha estado documentando su aventura caribeña a través de diversas plataformas, y lo que más le ha fascinado es la manteca argentina. Con entusiasmo, expresó: “Ojalá vendieran esta mantequilla en Estados Unidos. La compraría al por mayor”.

Un Orgullo Argentino en el Sector Lácteo

Detrás de esta exquisita mantequilla se encuentra el Grupo Elcor, que ha estado marcando la pauta en la industria láctea desde la década de 1990. Con sede en Villa María, Córdoba, esta empresa no solo se dedica a la comercialización de productos lácteos de alta calidad, sino que también ha expandido su alcance a países como Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudita, entre otros.

Premios que Resaltan la Calidad

Recientemente, Tonadita destacó en un concurso nacional de pymes lácteas, donde se llevó el primer lugar en varias categorías, con variedades que incluyen opciones bajas en lactosa y sin sal. La responsable de Calidad de Elcor, Jimena Cajeao, expresó su alegría al recibir tan prestigiosos reconocimientos en su 25º aniversario.

Triunfo en la Competencia Nacional

En un evento que atrajo a alrededor de 70 pymes lácteas de todo el país, la manteca recomendada por Goetzinger fue reconocida como la mejor de su categoría. Este triunfo confirma la calidad y el compromiso de Elcor por ofrecer productos lácteos excepcionales al mercado internacional.