Citydrive y Grupo Tagle abren en Córdoba el primer concesionario exclusivo de Chery en Argentina

Inaugurando un nuevo capítulo en la movilidad, Citydrive, parte del Grupo Tagle, presentó el primer salón exclusivo de Chery en Argentina, ubicado en el corazón de Córdoba.

La apertura de este innovador espacio, situado en Avenida Emilio Caraffa 1913, representa un paso significativo en la expansión de Chery en el mercado argentino. El salón está diseñado para ofrecer una experiencia completa al cliente, que incluye la exhibición de modelos, pruebas de manejo y atención posventa.

Estrategia de Crecimiento y Innovación

Citydrive se propone no solo como concesionario, sino como un punto de referencia en Córdoba, incorporando a Chery como una de sus marcas más relevantes. La meta es acercar a los cordobeses automóviles que destacan por su innovación y compromiso con la sustentabilidad. Este enfoque combina soluciones avanzadas con un proceso de compra ágil y confiable, respaldado por la reputación del Grupo Tagle.

Evento de Inauguración: Un Encuentro del Sector

La inauguración fue un evento destacado que reunió a clientes, medios de comunicación y representantes de la industria automotriz. Entre los asistentes se encontraban Manuel Tagle y José Ignacio Portela, CEO y director de Citydrive, así como Claudio San Román, director de Chery, y Andy Wu, country manager de Chery International en Argentina.

Exhibición de Modelos Innovadores

El nuevo salón presenta la completa gama de SUV Chery Tiggo y el revolucionario Arrizo 8, destacado como el primer super híbrido enchufable de la marca en el país.

Chery: Una Marca en Crecimiento

Chery se posiciona como la marca de automóviles china con mayor trayectoria en Argentina, operando durante más de 17 años en el país. A nivel mundial, la compañía cuenta con 27 años de experiencia en el sector automotriz, marcando su presencia no solo en la tecnología, sino también en la confianza del consumidor.

Un Respaldo Inigualable

Una de las principales propuestas de la empresa es la garantía de siete años para sus vehículos, un compromiso que busca fortalecer la confianza del consumidor en un mercado cada vez más competitivo.

Servicios Personalizados para el Cliente

El nuevo concesionario no solo ofrece un salón de ventas completo con todos los modelos disponibles, sino también un servicio posventa oficial, asesoría comercial personalizada y oportunidades de prueba de manejo. Con esta apertura, Citydrive y el Grupo Tagle afianzan su compromiso de ampliar la oferta de movilidad en Córdoba, priorizando la tecnología, el confort y la eficiencia.