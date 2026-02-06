La Procuración General de la Nación, con el 50% de sus puestos vacantes, espera un aumento de fondos del Gobierno

En medio de una severa crisis en el Ministerio Público Fiscal, el déficit en personal se acentúa mientras el Gobierno ajusta partidas presupuestarias cruciales. A pesar de un aumento significativo en un rubro clave, la incertidumbre persiste.

Incremento del presupuesto para bienes de uso

El Poder Judicial ha conseguido un avance notable en la asignación de recursos para bienes de uso, con un incremento del 280% para el año 2026. Sin embargo, este logro contrasta con la difícil situación que enfrenta la Procuración General de la Nación, que actualmente opera con un 46% de sus cargos vacantes y ha visto una reducción en sus ingresos, lo que limita su capacidad de inversión.

Desafíos en la implementación del sistema acusatorio

A pesar de la mayor partida presupuestaria, la Procuración General enfrenta un futuro incierto. Para el presente ejercicio, se solicitaron 815.000 millones de pesos, pero solo se aprobaron 539.546 millones, lo que genera dudas sobre la viabilidad de implementar el nuevo sistema procesal. “El Gobierno está buscando avanzar en reformas mientras las fiscalías carecen de recursos”, enfatizan fuentes judiciales.

Vacantes alarmantes

La escasez de fiscales es otra preocupación crítica. Actualmente, de los 367 cargos del Ministerio Público Fiscal, 172 están vacantes. Este vacío se agrava por jubilaciones y renuncias, lo que podría significar que hacia 2026, casi la mitad de los puestos no estén ocupados. “La designación de fiscales es una responsabilidad del Poder Ejecutivo”, aclaran desde la Procuración.

Menor presupuesto, mayores necesidades

El presupuesto destinado a la Procuración General ha sido sistemáticamente inferior a lo solicitado. El año pasado, el Gobierno aprobó solo 454.807 millones de pesos frente a una necesidad de 614.000 millones, restringiendo fuertemente las posibilidades de inversión en infraestructura y capacitación.

Aumento significativo, pero no suficiente

El reciente aumento del 280% en el presupuesto de bienes de uso es un rayo de esperanza. Aún así, el Poder Judicial necesitará más recursos para restaurar la infraestructura y garantizar el funcionamiento efectivo del sistema judicial, que ha estado bajo presión. La asignación de 28.973.850.716 pesos para bienes de uso sigue siendo un 73% inferior a lo que realmente se había solicitado.

El camino por delante

Con el inicio del nuevo año, el Poder Judicial debe superar obstáculos financieros y de personal para asegurar su operatividad. Mientras tanto, el Gobierno evalúa la posibilidad de mejorar los recursos asignados, pero la incertidumbre en el panorama fiscal sigue generando preocupación en las instituciones responsables de la justicia.