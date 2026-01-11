EN VIVO | Otro preso político muere bajo custodia del régimen chavista en Venezuela

Un destacado caso ha reavivado la preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Edison José Torres Fernández, un funcionario de la Policía del estado Portuguesa, falleció bajo custodia del régimen, solo días después de su arresto por expresar críticas al gobierno.

Un Arresto Bajo Sospecha

Torres Fernández, con más de dos décadas de servicio, había sido detenido el 9 de diciembre del año pasado tras publicar mensajes contrarios a la administración de Maduro. Las acusaciones en su contra incluían traición a la patria y asociación para delinquir.

La Muerte en Custodia

El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) informó que Edison murió el 10 de enero, solo 62 horas después del anuncio sobre la liberación de otros presos políticos. Hasta el momento, no se ha brindado información clara sobre las circunstancias de su deceso ni sobre la atención médica que pudo haber recibido mientras estaba detenido.

Demandas de Transparencia

La falta de información llevó al CLIPP a exigir una investigación exhaustiva y transparente. «La vida de quienes están bajo custodia es responsabilidad del Estado», señalaron desde la organización, reafirmando su llamado a liberar a todos los presos políticos que aún permanecen encarcelados injustamente.

El Contexto Político en Venezuela

Este trágico suceso ocurre en un momento crítico para Venezuela, donde las tensiones políticas y sociales son palpables. Mientras algunos familiares de detenidos esperan posibles liberaciones, la presión internacional sobre el régimen se intensifica. Recientemente, tanto Estados Unidos como otras naciones han manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país.

Reacciones Internacionales

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de estos acontecimientos. La gobernanza de la nación está actualmente bajo la lupa, especialmente tras informes sobre la represión de las voces críticas. La situación de los derechos humanos en Venezuela ha despertado alarmas que resuenan más allá de sus fronteras.